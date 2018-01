Foto: Bildbyrån

Adil Titi är en av IFK Göteborgs mest spännande talanger. 18-åringen från Angered är ett ansikte för det nya fräscha Blåvitt och mittfältaren visade stort mod direkt mot Stabaek med ett drömfrispark från långt håll som höll på att sitta i krysset.

– Jag måste ta för mig, säger Titi till FotbollDirekt.se.

IFK Göteborg har tidigare fått kritik för att inte satsa på ungdomar och inte heller rekrytera från förorten.

Men på senare år har det blivit en allt bättre utveckling i Blåvitt och nu tränas laget av den blott 32-åriga Poya Asbaghi, vilket är en indikation på att storklubben vill tänka nytt.

En spelare som kan bli affischnamnet för nya Blåvitt-generationen är 18-åringen Adil Titi från Angered som också är given i det svenska P99-landslaget.

Mittfältaren är fostrad i Rannebergen ute i Angered och har även spelat i Gunnilse. I december 2014 gick Titi till Blåvitt och är nu en av klubbens mest spännande talanger.

När IFK Göteborg premiärspelade 2018 förra helgen mot Ålborg spelade Titi från start, men byttes ut redan i paus. I en intervju med GT berättade Poya Asbaghi att bytet handlade om att Titi var trött, men talangen har en annan bild.

– Nej, det var inte det utan jag tror tanken snarare var att flytta upp Sebbe (Sebastian Eriksson) på mittfältet, men han kanske tyckte att jag såg trött ut, säger Titi till FotbollDirekt.se.

Mittfältstalangen var nära att näta i ett friläge, men bollen gick tätt utanför och några minuter senare tappade han bollen på mittplan vilket renderade i en kontring som danskarna gjorde mål på.

– Självklart var det tufft i min första start, men kollar man på den matchen gör jag en liknande spelvändning som jag lyckas med kort efteråt.

Det är ju också nu under försäsongen som ni ska våga misslyckas?

– Exakt. Speciellt jag som ska komma in i det hela och träna på att täcka boll, ta vara på situationerna och orientera mig på planen.

När Blåvitt under lördagen tog emot Stabaek i Prioritet Serneke Arena började Titi på bänken, men med cirka tio minuter kvar byttes Titi in och kort senare fick Blåvitt en frispark långt ute till höger. 18-åringen tog hand om den och alla väntade sig inlägg, men från den snäva vinkeln valde Titi att skjuta – vilket visade sig helt rätt. Vänsterkanonen höll på att smita in i krysset, men Stabaeks målvakt svarade för en högkvalificerad räddning.

– Haha. När frisparken dyker upp tänker jag att jag måste ta för mig, säger Titi som fått stort ansvar av Poya Asbaghi.

– Han sa åt mig att ta hand om fasta när jag kom in. Han har koll på mig.

Titi gjorde bland annat ett frisparksmål mot Moldavien i första EM-kvalrundan i höstas och det råder inga tvivel om att 18-åringen har ett fruktat vänsterskott. Just Poya Asbaghi tror Titi är helt rätt tränare för honom för att kunna ta ytterligare steg i utvecklingen.

– Han är personen som kommer lyfta mitt spel och utnyttja mig på bästa sätt, konstaterar Titi som på onsdag reser med Blåvitt till spanska Murcia på träningsläger.

– Det kommer bli kul. Jag hoppas lära känna grabbarna ännu bättre och jag ser fram emot att få speltid. Att få spela på nya planer och riktigt gräs kommer bli bra.

Med på resan kommer så klart också Amin Affane att vara, som likt Titi är från Angered. Det skiljer fem år mellan spelarna och även om de inte känner varandra sedan tidigare medger Titi att stjärnförvärvet från AIK varit en förebild.

– Jag har sett upp till honom och man hörde hur bra han var och så i turneringar. Han gick utomlands och man kan säga att det är en som lyckats i området. Det är stort att få lira med honom nu.