Anton Tinnerholm lämnade Malmö FF för New York City FC. Nu går Jo Inge Berget samma väg. Norrmannen är presenterad som nyförvärv i MLS-klubben.

Jo Inge Bergets kontrakt med Malmö FF gick ut efter säsongen, och MFF gick därefter ut med att det inte skulle bli någon fortsättning. Sedan dess har Berget kopplats ihop med flera klubbar.

Nu är hans nästa klubbadress klar – Berget är presenterad som nyförvärv i New York City FC. Samma klubb som nyligen gjorde klart med en annan MFF:are vars kontrakt gick ut efter säsongen, Anton Tinnerholm.

Welcome to the Club, Jo Inge Berget 🇳🇴 #NYCFC

— New York City FC (@NYCFC) January 19, 2018