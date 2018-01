Foto: Bildbyrån

Sören Rieks blev tidigare under fredagen klar för Malmö FF och därmed gör dansken den känsliga övergången från IFK Göteborg. En som jublar över värvningen är MFF:s tränare Magnus Pehrsson.

– Han har löpkapaciteten och farten som vi vill ha, säger ”MP” till Sydsvenskan.



Det var under torsdagen som Sportbladet avslöjade att Sören Rieks var nära en övergång till Malmö FF. Under fredagen blev affären verklighet. Rieks, som kom till IFK Göteborg sommaren 2014, lämnade nu Blåvitt när kontraktet löpte ut.

De flesta väntade sig en flytt ut i Europa, men i stället blir det alltså spel hos en av IFK Göteborgs största rivaler: Malmö FF.

Rieks har sedan övergången blev bekräftad fått utstå hård kritik från Blåvitt-anhängare och för Kvällsposten berättade 30-åringen också att han är beredd på starka reaktioner på Gamla Ullevi när MFF gästar Blåvitt i allsvenskans näst sista omgång.

– Jag är inställd på att det kommer att slängas allt möjligt efter mig, konstaterade dansken när affären var i hamn.

MFF:s tränare Magnus Pehrsson är i alla fall mycket belåten över att få in Rieks. Svenska mästarna har tidigare tappat Anton Tinnerholm, Magnus Wolff Eikrem, Jo Inge Berget och Erdal Rakip samtidigt som Eric Larsson, Arnor Traustason, Egzon Binaku och Fouad Bachirou hämtats in. Nu ansluter alltså även Rieks, som varit en av Blåvitts bästa spelare under sina år i klubben.

– Vi behöver få in fler målfarliga spelare i truppen. Och i Arnor Traustason och Rieks får vi in spelare som vi tror på kommer att ge oss det. Rieks gör poäng i en offensiv mittfältsroll. Han har löpkapaciteten och farten som vi vill ha och fränheten. Dessutom är det inte fel att få in en duktig huvudspelare också, som kan hjälpa oss lite på fasta, säger Pehrsson till Sydsvenskan.

”MP” ser Rieks i första hand som yttermittfältare, men medger att dansken även kan komma att nyttjas på andra positioner också.

– Han kan väl användas centralt som släpande anfallare och klarar säkert en offensivare mittfältsroll också. Vi vill ju ha flexibilitet och det känns att han är en spelare som kan hjälpa oss.