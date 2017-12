Varför inte lite kvalitativ engelsk fotboll innan nyårsmiddagen? West Bromwich – Arsenal är en av nyårsaftonens matcher i Premier League och kör igång klockan 17.30. Vi synar lagen och ger dig ett utgångstips till matchen.

Matchinfo:

West Bromwich – Arsenal

Fotboll England Premier League

2017-12-31 17:30

Odds från Betsafe:

1. 5.05 X. 3.75 2. 1.61

Skadeläge och frånvaro, West Bromwich

West Brom saknar sen gammalt mittfältarna Chadli (gjorde ett inhopp nästa senast men blev direkt skadad igen) och Morrison, samt anfallaren Rondon som är ett helt färskt avbräck.

Skadeläge och frånvaro, Arsenal

Arsenal är här utan försvararen Monreal, mittfältaren Ramsey och anfallaren Giroud. Cazorla har saknats hela säsongen.

Läget i laget och formkurva, West Bromwich

West Brom har det alltjämt riktigt kämpigt och har inte fått någon resultatmässig skjuts av tränarbytet. 0-0 senast hemma mot Everton, dock med mersmak. Faktum är att man bara tagit 3p av möjliga 18 sen Pardew tillträdde, trots klart överkomligt motstånd i fyra av dessa sex matcher. Det ska sägas att man ”förtjänat” mer i tre av dessa, däribland de två senaste – men faktum kvarstår att man har riktigt svårt att vinna fotbollsmatcher och senaste man tog en trea var i omgång 2. Skadeläget har dock glädjande nog ljusnat med normalt ordinarie duon Dawson/Phillips tillbaka senast efter längre frånvaro, och Brunt tillbaka i matchform efter två raka starter. Rondon, lagets ”skyttekung” på tre mål vilket säger en del om lagets svårigheter att göra mål, färskt avbräck dock. Kryssat hela sex av tio hemma på The Hawthorns.

Läget i laget och formkurva, Arsenal

Arsenal tog så sent som i torsdags tre väldigt viktiga poäng i kampen om Champions League- platserna, då man på bortaplan besegrade formlaget Crystal Palace med 3-2. Mustafi gav laget ledningen i första halvlek, en halvlek där Arsenal var det klart farligare laget och borde haft mer än 1-0 med sig in i paus. Palace kvitterade tidigt i andra på lagets första avslut mot mål och fick bra med luft under vingarna, men dryga kvarten senare stod det ändå 1-3 till Arsenal efter två snabba mål av Sanchez. Segern var sen aldrig riktigt hotad då reduceringsmålet kom sent och Arsenal vann välförtjänt. Två nya skador på senare då Monreal och Giroud fallit bort, där Monreal saknas i startelvan men där även Giroud är nyttig.

Sammanfattning och speltips West Bromwich – Arsenal

West Brom har vunnit två raka hemmamatcher mot Arsenal och man ska inte negligera att West Brom senast spelade eftermiddagsmatch i tisdags medan Arsenal spelade sen kvällsmatch så sent som i torsdags. West Brom var nära vinst mot Everton senast och trots att det ej velat lossna för laget så har man bara förlorat tre av tio hemmamatcher. Får svårt att vinna mot Arsenal men kan absolut tänkas knipa en pinne. Till aktuella odds ligger krysset närmst spel och Betsafes 4,15 är absolut spelbart.

