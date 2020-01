JUST NU - PÅ FD: Saknas när AIK drar igång - hit är stjärnan på väg

Den sista december löpte AIK-stjärnans kontrakt ut och nu är han klubblös.

Men än så länge har Tarik Elyounoussi inte bestämt sig för någon klubb 2020. AIK har varit tydliga med att man hoppas nå en överenskommelse om en förlängning, men att det kommer att bli svårt. I december uttalade sig sportchefen Björn Wesström att det såg väldigt svårt ut att nå en förlängning.

– Tarik går antagligen in i sitt sista stora avtal och att AIK skulle kunna betala det som andra kan är inte troligt. Vi får hoppas på andra faktorer än pengar om han trots det skulle välja AIK, sa Wesström till Sportbladet och fortsatte:

– I nuläget så är det ganska osannolikt att vi når en överenskommelse.

Trots att AIK, enligt FD:s uppgifter, erbjudit ett bra kontraktsförslag så ser det inte ut att räcka för att övertyga den norske landslagsmannen, som gjorde 14 mål och en assist på 29 matcher 2019. Elyounoussis artistskatt når sin brytpunkt och 31 år gammal så ser han sin sista chans att tjäna större pengar. När AIK drar igång försäsongen på onsdag finns Elyounoussi således inte med utan är hemma i Norge och väntar på det rätta budet.

FD erfar att spel i Asien är huvudspåret just nu. Tidigare fanns erbjudande från en klubb i Sydkorea och intresse från klubbar i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien på bordet. I november uttryckte Elyounoussi kritik mot AIK:s ledning.

– Vi har en väldigt bra dialog där, men jag måste veta var klubben står och vilka ambitioner de har. Kommer det in nya spelare och så vidare. Det är mycket som måste förändras, för det har varit en väldigt frustrerande säsong. Vi måste ha in nya spelare, det är egentligen en för tunn trupp. Jag är väldigt besviken över att klubben inte värvat fler spelaren, sa han till norska TV2.

FD har förgäves sökt AIK:s sportchef Björn Wesström för en kommentar.