KLART: Överens med Bajen - skriver på: "Dumt att inte ta chansen"

- Darijan har under året övertygat många och visat att han är den spelare som jag trodde han skulle utvecklas till i Hammarbys miljö och spelsätt. Nu fick vi en möjlighet att tidigt gå in och förlänga hans avtal och det vore dumt att inte ta den chansen. Sedan har Darijan ett Hammarby-DNA och en spelintelligens som passar perfekt in i Stefans och Jockes tankar. Jag är övertygad om att Darijan kommer att utvecklas ännu mer hos oss i Hammarby, säger Jansson till klubbens hemsida.

Det var inför 2019 års säsong som Darijan Bojanic hämtades in från Helsingborg till Hammarby. 25-åringen visade sig bli ett succéförvärv. Ihop med Jeppe Andersen bildade smålänningen ett av seriens bästa innermittfältspar och han belönades också med en plats på den svenska januariturnén.Bojanic, som hade kontrakt till sommaren 2022, har nu förlängt sitt avtal med ytterligare ett år. Sportchefen Jesper Jansson är belåten.