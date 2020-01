EKWALL om Zlatan: "Det här slutet var oundvikligt - kört i Malmö"

I går natt kapades Zlatanstatyns fötter och konstverket välte. I över en månads tid har stjärnanfallarens staty vandaliserats och att den till sist rasade förvånar inte FD:s krönikör Patrick Ekwall.

- Tyvärr är min känsla att det här slutet var oundvikligt. Den enda utväg som jag ser just i dag är att statyn får ställas inomhus. I Malmö är det kört, det är tydligt, säger han.

I början av oktober invigdes statyn av Zlatan Ibrahimovic utanför Stadion i Malmö. Stjärnan var på plats och massvis av fans omringade sin idol.



Men bara en dryg månad senare vände allt då anfallaren köpte in sig i Hammarby. Många besvikna MFF-anhängare förstås och statyn vandaliserades nästan per omgående. Allt fler grövre tilltag mot konstverket blev det. Vakter fick kallas in efter att Zlatans näsa kapats av från statyn.

Malmö stad vägrade ändå flytta på den, men blir kanske så tvungna nu. För natten till i går så sågades fötterna av och hela konstverket föll till marken. Starka scener som blivit en rejäl snackis. FD:s krönikör Patrick Ekwall är inte överraskad att det blev som det blev.



- Det är förstås sorgligt att vi till slut hamnade där, även om det inte kom särskilt oväntat, säger han och fortsätter:

- Att se hela statyn ligga utslagen och avsågad är ingen vacker syn och man lider ju inte minst med Peter Linde, konstnären, som tvingas se sitt verk vandaliserat.

Kunde man inte se detta hända med tanke på tidigare incidenter?

- Jo, tyvärr är min känsla att det här slutet var oundvikligt. Sen är frågan förstås hur mycket skattemedel som ska offras på att bevaka en staty dygnet runt, kan man verkligen kräva det i dessa tider... Just i det fallet behöver nog Malmö Stad lägga sina resurser på annat.

Nu när den vält - bör statyn flyttas? Vart ska den flyttas? Inom Malmö eller upp till Stockholm/Friends? Tror du statyn kan utsättas för skadegörelse även där i så fall?

- Den enda utväg som jag ser just i dag är att statyn får ställas inomhus, på ett idrottsmuseum eller liknande. Då får det en annan naturlig bevakning och står inte helt öppen nattetid. I nuläget finns det inga andra alternativ. I Malmö är det kört, det är tydligt. I Stockholm kommer vi får se samma utveckling. Och sen finns det liksom inga andra alternativ, konstaterar Ekwall och tillägger:



- Som sagt, det är så läget är i dag. Tiderna förändras snabbt, vilket vi i det här fallet blivit väldigt påminda om, och om några år så är kanske den här frågan inte lika komplex som den är i dag.

Hur tror du Zlatan själv känner kring allt detta?

- Jag utgår från att han tycker det är väldigt tråkigt.