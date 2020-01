Uppgifter: MFF bara detaljer från Kiese Thelin

Sommaren 2014 värvade Malmö FF in Isaac Kiese Thelin från IFK Norrköping - där han inte hade fått det att flyga.I MFF däremot gjorde anfallaren dundersuccé och efter bara ett halvår sålde skåningarna honom till Bordeaux för omkring 40 miljoner kronor. Kiese Thelin hade under den höstens Champions League-gruppspel bildat anfallspar med Markus Rosenberg och nu verkar det som att han är den som ersätter MFF-ikonen.Det är belgiska HLN som uppger att 27-åringen bara är detaljer från att lånas ut till Malmö från Anderlecht - och där skåningarna dessutom ska ha en köpoption på strikern som så sent som sommaren 2018 spelade VM för Sverige.