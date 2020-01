Här ryter Daniel Andersson ifrån: "Var otroligt stolt - vi tar avstånd"

Sedan Zlatan Ibrahimovic i slutet av november köpte in sig i Hammarby har hans staty utanför Stadion i Malmö med jämna tillfällen vandaliserats.Nyligen kapades näsan av men Malmö stad har valt att inte flytta på den. Men så i natt välte hela statyn när någon eller några sågade av fötterna och hela statyn har nu förts iväg för reparation.Efter att Malmö FF presenterat sin nya huvudtränare Jon Dahl Tomasson vid lunchtid under söndagen svarar nu sportchef Daniel Andersson på frågor om nya attacken mot statyn.- Det är fruktansvärt tråkigt och vi tar stort avstånd från detta. Det får stoppa nu, det har gått till total överdrift redan från starten med all form av vandalisering. Skittråkigt, förklarar Andersson för Fotbollskanalen Malmös sportchef var under sin spelarkarriär lagkamrat med Ibrahimovic i landslaget under många år.- Jag känner inte Zlatan så jättenära, men lite grann. Han var otroligt stolt när statyn restes så jag tror att det borde störa honom även om han är en otroligt stark människa.