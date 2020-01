Läkarundersöks av Juventus - kan bli klart innan helgen

Han är bara 19 år gammal, men har under hösten inte bara gjort debut i svenska a-landslaget utan även skapat stora rubriker i Serie A.Dejan Kulusevskis lånesejour i Parma från Atalanta har varit en supersuccé. Anfallaren har under säsongen nätat fyra gånger och svarat för sju assist på 17 matcher och länge har Inter verkat mest intresserade av att lägga vantarna på den BP-fostrade spelaren.Nu ser det dock ut att bli Juventus för Kulusevski. Italienska Sky Sports uppger nämligen att han under morgondagen alternativt fredag kommer att genomföra den obligatoriska läkarundersökningen med Turinklubben och att affären då kommer att genomföras.Enligt italiensk media pungar Juventus upp med runt 460 miljoner kronor för att värva in Kulusevski.