Lühr: Spelarna som storklubbarna INTE vill tappa i januari

Storklubbarna i allsvenskan har en intressant vinter till mötes. Anders Christiansen är ett namn som sticker ut när FD:s krönikör Mathias Lühr har tagit en titt på vilka spelare i topp sju i allsvenskan från året som kan riskera att lämna för utländska klubbar.

– Ett lag med trängande behov skulle kunna köpa loss honom, säger FD:s krönikör Mathias Lühr.

Efter en säsong där det togs mer poäng i toppen än vad det brukar, så finns risken att flera allsvenska spelare intresserat utländska klubbar inför januarifönstret. FD:s krönikör Mathias Lühr har gjort en genomgång kring vilka spelare i topplagen som ligger närmst ett eventuellt utlandsäventyr.

Föga förvånande är det de stora namnen i storklubbarna som nämns.

Osäkerheten kring Tankovic. Hur bra trivs egentligen Christiansen om det skulle komma in bud på honom? Hur nära är egentligen Jesper Karlström ett utlandsäventyr det är några av frågorna som Mathias Lühr resonerar kring.

Djurgården

– Nu har ju inlånade guldhjälten Buya Turay redan tackats av, och det var ju ingen skräll. Annars har sportchefen Bosse Andersson byggt ett lag på ett klokt sätt. Slagkraftigt (man vann ju guldet) men med spelare som just nu inte jagas galet i Europa. Dessutom är i stort sett alla under kontrakt. Jesper Karlström är en spelare vars kontrakt går ut, men där tror jag Super-Bosse sitter lugnt i båten. Karlström var viktig i guldjakten, inte minst med sin karaktär - men taket skulle inte rasa in 2020 om han försvann.



Malmö FF

– Vad händer med Felix Beijmo? Kan Malmö FF lösa backen från Werder Bremen? Det är väl ett frågetecken. Annars vimlar ju MFF:s trupp av spelare som skulle vara aktuella för nya äventyr vilken dag som helst. Bäst av alla, och förmodligen i hela allsvenskan, är ju Anders Christiansen och trots att dansken är under kontrakt så kan en klubb med plötsligt trängande behov och ännu mer pengar än MFF vilja förstärka med ren kvalitet.

Hammarby IF

– Muamer Tankovic är ju redan på väg till serie A. Eller är han det? Det verkar bli en soppa av affären med Genoa. Utifrån känns det som pinsamt agerande av den italienska klubben. Givet är Tankovic en spelare som finns på många klubbars radar efter explosionen under 2019, och med en plats i landslaget och möjligen EM 2020 så lär Tankovic ta klivet från allsvenskan på ett sätt eller ett annat.



AIK

– När man ser över den rutinerade och ålderstigna truppen som AIK förfogar över så är det inget namn som sticker ut som en snar export. Det lär krävas en stark vårsäsong för Bilal Hussein, Oscar Linnér eller någon annan för att en dräglig prislapp för AIK ska uppnås.



Enoch Kofi Adu kan vara en spelare som anses överflödig om till exempel Ebenezer Ofori hämtas tillbaka till klubben. Annars så tycker jag Karol Mets är en kapabel internationell mittback/vänsterback.

IFK Norrköping

– Simon Thern, Alexander Fransson, Isak Pettersson - ja, Peking har ett koppel av högintressanta semiunga spelare. Men kanske ingen som Sead Haksabanovic. En extremt spetsig spelare i sina bästa stunder och det är en kille som kan sitta på nästa flyg ut i Europa vilken dag som helst.



IFK Norrköping är en talangfabrik och uppenbarligen en mycket bra miljö att vistas i om man vill ta nästa steg.



BK Häcken

– Daleho Irandust har ju något i sitt spel som är unikt och oerhört intressant. 21 år gammal så är det läge att bli ännu mer konsekvent i sina prestationer och då lär utlandsäventyret finnas runt hörnet. Har redan fått chansen i Janne Anderssons januaritrupp och det känns som om framtiden är helt upp till Irandust själv. Bara han bestämmer hur högt upp taket för karriären sitter.



IFK Göteborg

– Giorgi Kharaishvili är en favoritlirare i en perfekt ålder för att ta ytterligare kliv i karriären. men det är svårt att se någon hetare spelare i Blåvitt än genombrottsmannen 2019 Alhassan Yusuf, född 2000.

Klubben som nyligen balanserade på ruinens brant har gjort en häpnadsväckande u-sväng sportsligt, och även ekonomiskt. Nu kan man stå inför en säsong där det kommer klirra rejält i klubbkassan på Kamratgården.