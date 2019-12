Allsvenska maratonmännen - exklusiva listan sedan 2010

Spelare kommer och går i allsvenskan på löpande band och det finns relativt få som blivit "inventarier" i allsvenskan. Därför har FD tagit fram de tio namnen som varit med varje år under decenniet.

Man kan lätt tro att klubblegendarer som Markus Rosenberg, Nils-Eric Johansson, Kennedy Bakircioglu och många fler ska ta plats på en lista över spelare som funnits med över det senaste decenniet. Men faktum är att så inte är fallet. Istället är det en hel del överraskande namn som befinner sig på den mycket speciella listan.



En konstant som tillhört samma lag i massvis med år är Per Karlsson och han är också den mest namnkunniga på listan. Överraskande nog finns namn som en 26-årig Måns Söderqvist trots att han endast var 17-år när decenniet inleddes.

Här är hela listan över spelarna som spelat varje säsong i allsvenskan under 2010-talet



(OBS Antalet matcher är totala allsvenska matcher inte endast 10-talet.)







Kari Arkivuo (Bk Häcken) 195 matcher 5 mål

Finländaren kom till BK Häcken 2010 och gjorde sin sista säsong i laget 2019. Nu flyttar han hem till Finland och Lahtis där han spelade innan det femton år långa utlandsäventyret började. Den 36-årige vänsterbacken har även spelat 57 landskamper för Finland och där har det blivit ett mål.





Per Karlsson (AIK) 308 matcher 1 mål

33-åringen har tillhört AIK sedan 2003 och är en av de som spelat allra flest matcher för laget genom alla tider. Backbjässen har varit en pålitlig spelare i en mängd år och har två SM-guld som sina främsta meriter. Mittbacken har även gjort två landskamper och har aldrig tillhört någon annan klubb en AIK förutom ett par utlåningar i inledningen av karriären.





Nordin Gerzic (Örebro SK/IFK Göteborg) 313 matcher 24 mål

Den numera 36-årige mittfältaren var i stort sett ÖSK trogen under hela decenniet. Han värvades in till det som kallades “Real Blåvitt” 2012, men det blev bara ett år i IFK innan han lånades ut till ÖSK och sedan återvände 2015. Kaptenen har även skrivit på ett kontrakt, så ännu är inte karriären över för 36-åringen. Han är även tre landskamper för Sverige på meritlistan.





Emin Nouri (Kalmar FF) 242 matcher 1 mål

Kanske inte det mest sprakande namnet på den här listan, men Nouri kom till KFF innan SM-guldet 2008 och har blivit kvar sedan dess. 34-åringen är född i Bulgarien, men har representerat både Sverige och Azerbaijan i landslagssammanhang. KFF har sedan tidigare sagt att de inte förlänger några kontrakt ännu, vilket gör att Nouri är klubblös från och med den första januari.





Jon Jönsson (IF Elfsborg) 215 matcher 15 mål

36-åringen återvände till Elfsborg 2010 efter ett utlandsäventyr i Toulouse och Bröndby och nu ramar han in decenniet, när han efter 2019-års säsong lämnar Boråslaget. Mittbacken spelade som junior i bland annat Tottenham och han representerade de flesta ungdomslandslagen, men någon seniorlandskamp blev det inte. Var karriären tar vägen nu återstår att se för Jönsson.





Alexander Faltsetas (IFK Göteborg/Gefle IF/Djurgårdens IF/BK Häcken) 216 matcher 14 mål

Den hårdföre mittfältaren kom fram i IFK Göteborg under 2010-11, men där fanns det ingen plats och karriären fortsatte i Gefle. 32-åringen har varit en konstant på mittfältet under en längre tid och har sedan han kom till BK Häcken tagit en cuptitel 2019 som största merit.





Tobias Eriksson (Kalmar FF/GIF Sundsvall) 232 matcher 33 mål

34-åringen kom fram i “Giffarna” under 2000-talet. 2009 gick flytten till Kalmar och där blev han kvar i stort sett hela decenniet. Men inför 2019 flyttade han “hem” igen till Sundsvall. Ett år som blev otroligt tungt och slutade med nedflyttning till superettan för Eriksson som stod för fyra mål under året. Mittfältaren har ett år kvar på kontraktet med “Giffarna” och blir med största sannolikhet kvar i laget in i nästa decennium.





Måns Söderqvist (Kalmar FF/Hammarby IF) 163 matcher 23 mål

Yngst på listan och man får väl påstå att en 26-åring skulle finnas med på den här listan är en aning överraskande. Men Söderqvist kom fram tidigt i KFF och gjorde sin allsvenska debut som 17-åring. 2014 lämnade han för Hammarby och gjorde mål i sin första match, när Hammarby var nykomlingar i allsvenskan 2015. Det blev bara två år i Bajen innan han flyttade hem till Kalmar igen.





Martin Lorentzson (AIK/Åtvidabergs FF/Örebro SK) 228 matcher 12 mål

Högerbacken kom till AIK inför 2010 och etablerade sig snabbt i laget. Totalt blev det 127 matcher i Gnaget innan flyttlasset gick till Åtvidaberg 2015. Det blev ett snabbt utlandsäventyr till Coventry City. Men för att få vara med på listan så blev det bara ett halvår i England och han hann tillbaka, så att han spelat i varje allsvensk säsong på 2010-talet





Nicklas Bärkroth IFK Göteborg/BP/IFK Norrköping/Djurgårdens IF 191 matcher

Näst yngst på listan. Är än idag yngste spelaren någonsin i allsvenskans historia med sin debut mot BP som 15-åring. det året som 15-åring vann IFK SM-guld, men det blev bara en match för 27-åringen. Sedan dess har det däremot blivit två SM-guld till. Tillsammans med Emir Kujovic vann de båda guldet med “Peking” 2015 och Dif 2019. Yttermittfältaren har även gjort sex landskamper för Sverige.