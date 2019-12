Topp-15 i division I - namnen det borde spioneras mest på

TESTA PLUS: Denna plusartikel är upplåst

22-årige Simon Gefvert (Sirius) från Karlslund blev förste - men förmodligen inte den siste - spelare från division 1 att bli klar för en allsvensk klubb inför 2020.

FD har tagit hjälp av tränare och sportchefer i allsvenskan, superettan och division 1 för att plocka fram de 15 allra mest intressanta spelarna i division 1.

✔️Målvakten som gjorde mål på hörna

✔️Talangen som testats av Blåvitt

✔️Kopplas ihop med Helsingborg

✔️Förre AIK-spelaren som dominerat

✔️Glänste i talangmatchen på Tele2 arena

✔️Skytteligavinnare med 26 (!) mål

***

Dessa 15 namn har valts ut efter samtal med experter på division 1-fotbollen. Bland dessa ett flertal sportchefer och tränare i allsvenskan, superettan och division 1.

Först ut är två målvakter som stuckit ut i respektive serie:

✔️Antal matcher 2019: 26 (samtliga från start)

✔️Mål: 1 (!)

Målvakten som gjorde mål! Och dessutom blev han vald till årets målvakt i Ettan. Fyller 26 år nästa år så kanske ingen SUPERTALANG sett till sin ålder. Men en målvakt som blivit allt mer stabil, fått allt mer förtroende och sedan innan spelat ett 30-tal matcher i superettan. Amr Kaddoura är en matchvinnare som säkerligen skulle platsa i flera allsvenska trupper som en av två målvakter. Var med om att föra sin moderklubb till kval men där tog det stopp. Den palestinske landslagsmannen har nyligen kritat ett nytt avtal med Bois.

***

@ Bildbyrån



✔️Antal matcher 2019: 29 (samtliga från start)

✔️Mål: 0

Den förre Djurgårdstalangen och tredjemålvakten gjorde i år sin bästa säsong på seniornivå. Han spelade 29 matcher i ett Karlstad BK som klarade sig väl som nykomling i Ettan Norra. Efter säsongen har Jonsson fått åka och testa med Örebro SK och det är inte på något sätt omöjligt att han kan få en ny chans i en allsvensk klubb efter att ha tagit den långa vägen via utlåningar till Håbo, Enskede och i år spel i Karlstad BK (som slagit ihop sig med Carlstad Utd inför nästa år).

***

© Bildbyrån



✔️Antal matcher 2019: 19 (samtliga från start)

✔️Mål: 1



Kenyanen har gjort stor succé i årets division 1. Flugit fram på vänsterkanten i sin roll som ytterback där han med sin snabbhet bidragit till en extra dimension i Vasalunds spel. Startman i Kenyas landslag där han i somras spelade i Afrikanska mästerskapen. Så gott som klar för AIK.

– Jag tror det blir minst allsvenskan för honom nästa år. Med sin snabbhet och förmåga att komma till inspel är han en riktig poängspelare. I Afrikanska mästerskapen i somras var han en av Kenyas mest framträdande spelare tillsammans med Michael Olunga och Victor Wanyama i Tottenham, sa Vasalunds sportchef Chengis Rehman till FD för ett par veckor sedan.

4/12: KLAR FÖR AIK! Läs mer och höjdpunkter från hans säsong i Vasalund här

***

✔️Antal matcher 2019: 27 (samtliga från start)

✔️Mål: 3

Ännu en Vasalundsback som stuckit ut under året. Så mycket så att AIK plockade in honom på provspel efter säsongen. En vänsterfotad mittback från Elfenbenskusten som tidigare tillhört samma lag som Hammarbys succéförsäljning Odilon.

– Intresse från flera klubbar har kommit och han blir knappast kvar i Vasalund 2020. Han tränade faktiskt med Slavia Prag förra veckan, sa samme Rehman i en intervju med FD.

***

© Bildbyrån



✔️Antal matcher 2019: 26 (samtliga från start)

✔️Mål: 1

Trots sin unga ålder har Murbeck tagit stor plats i Ljungskile den här säsongen. Ett LSK som tog sig tillbaka till superettan. En imponerande säsong i backlinjen som släppte in näst minst mål (25) efter Landskrona (19). Murbeck har en bakgrund i Landskrona men kom till LSK från spel i danska Skive. Får nu minst spela superettan nästa säsong.

***

© Bildbyrån



✔️Antal matcher 2019: 28 (samtliga från start)

✔️Mål: 3

En av Akropolis absolut vikigaste spelare i år och en av division 1:s bästa försvarare. Linköpingssonen har i många år varit en startspelare i division 1-klubbar som Motala, Oddevold och Akropolis. Nästa år spelar han minst i superettan i och med seriesegern. Men kanske mer än så.

***

✔️Antal matcher 2019: 29 (varav 28 från start)

Mål: 5

Plantskolan Karlslund plockade in denna offensiva mittfältare från division 2-klubben Eskilstuna City inför säsongen 2019. Och Salmon tog tillvara på förtroendet. Ett av de mest spännande namnen i årets upplaga av Morgondagens stjärnor på Tele2 arena.

Så här sa han till FD inför Morgondagens stjärnor:



***

✔️Antal matcher 2019: 28 (varav 23 från start)

✔️Mål: 5

En intressant spelare som varit en stor del i Umeå FC:s framgång som slutade med att man slog ut Frej kvalet till superettan. En passningsskicklig mittfältare med imponerande fysik. Tvåvägsspelare som är användbar i de flesta truppbyggen. Till FD sa han så här efter talangmatchen Morgondagens stjärnor:



✔️Antal matcher 2019: 28 (varav 27 från start)

✔️Mål: 3

En spelare som många känner igen från hans tid i AIK, GIF Sundsvall, Sirius och finska Mariehamn. Trots att hans ålder kanske inte gör honom till en supertalang längre så är det inget snack om att Maripuu varit en klasspelare i division 1 Norras bästa lag, Akropolis. Han har varit hjärtat på mittfältet och är en stor anledning till klubbens historiska framgång. Maripuu valdes till hela ligans bästa spelare efter säsongen och skulle knappast göra bort sig om han fick chansen i allsvenskan igen. Riktigt vältränad och med mer erfarenhet på sitt cv.

***

✔️Antal matcher 2019: 25 (varav 19 från start)

✔️Mål: 8

Årets talang i Ettan när alla röster hade räknats. Åtta mål som 18-åring i division 1 = imponerande siffror. Lysande i talangmatchen Morgondagens stjärnor och strax därpå kopplades han ihop med en flytt till Helsingborg. En oerhört bollskicklig mittfältare med blick för spelet. Gjorde två mål för lag Södra och HIF sägs jobba hårt för att köpa loss honom.

– Jag har koll på Kevin Jensen i Landskrona, sa Helsingborgs chefsscout Adil till Kvällsposten:

– Det är vårt jobb att hitta spelarna som är unga och som har gjort det bra i sina klubbar. Vi känner till Kevin också. Sedan från att vi känner till och följer upp spelare så är det lång väg till att det blir någonting konkret.





***



✔️Antal matcher 2019: 29 (varav 23 från start)

✔️Mål: 3

En tvåvägsspelare som i undertecknads ögon var matchens lirare - även om han inte fick priset - i Morgondagens stjärnor på Tele2 arena. Han låg bakom flera mål och visade prov på stor mognad för sin ålder. En nyttig spelare med spets när han får driva bollen med fart, en spelare som sällan slår bort några enkla bollar och som arbetar hårt. Högintressant namn för framtiden.

***

© Bildbyrån



✔️Antal matcher 2019: 23 (varav 14 från start)

✔️Mål: 1

En av ligans största talanger och som ni märkt, inte den enda från just Landskrona. Ondrejka såg spännande ut i talangmatchen Morgondagens stjärnor och bjöds senare in av IFK Göteborg till provträning. Kanske inte redo att färga direkt på allsvensk nivå men med tanke på sin ålder och utvecklingspotential är det inte orimligt att klubbar på högsta nivå vill knyta denna spelare till sig.

***

✔️Antal matcher 2019: 30 matcher (varav 29 från start)

✔️Mål: 26

Hela Ettans målkung Ekin Bulut är givetvis på radarn hos klubbar högre upp i seriesystemet. 23 år gammal gjorde han denna säsong sanslösa 26 mål. Detta i ett lag som slutade på en sjätteplats i tabellen. Anfallaren själv hoppas i alla fall på högsta nivå.

– Jag siktar på allsvenskan. Det har varit några klubbar som visat intresse. Men jag kan inte uttala mig om vilka, sa han till FD.

Se Buluts 26:e mål för säsongen i den sista omgången mot Sandviken:



Höjdpunkter Omgång 30: Sandvikens IF vs Vasalunds IF



Stötta din klubb och se alla matcher på https://t.co/lElzNumjg7 pic.twitter.com/NzEau7sSUM