Lång intervju om Malmös ekonomi - så ska MFF ta nästa steg

Malmö FF hade i början av året ett eget kapital på omkring en halv miljard kronor. Den nya Europa League- succén ger ytterligare 80 miljoner. MFF stärker sin ekonomiska makt över allsvenskan. Sportfinansexperten Dan Persson ger sin syn på skåningarnas ekonomi.

- Det är så många bra beslut i många år som ligger bakom framgångarna men nu gäller det samtidigt för MFF att lyckas ta nästa steg och det kan man göra på flera sätt.



Malmö FF:s ekonomiska särställning är unik i allsvenskan och överhuvudtaget i svensk idrott. Aldrig någonsin har en svensk idrottsklubb varit rikare än vad MFF är just nu.

I början av året hade skåningarna ett eget kapital på 497 000 000 och hoppet ner till klubbarna närmast bakom är rejält med Norrköping med 101 miljoner, Djurgården 72, Häcken 71 och Hammarby 42. Nu drygas försprånget alltså ut ytterligare i det att Daniel Andersson och Niclas Carlnén och kompani, får uppleva en ny Europasuccé.



Men hur stora är egentligen dessa pengar som Malmö FF har med allsvenska och internationella mått?



Klart är att allsvenska ekonomier utvecklas starkt och förra året omsatte 1,8 miljarder och hur det betalades ut löner på omkring 950 miljoner. Bara de senaste säsongerna har omsättningen ökat med cirka 700 miljoner kronor.

Så här kommenterade redovisningskonsulten Mikael Bergsten, som var medförfattare till den stora undersökning som företaget EY gjorde tidigare i år om den allsvenska fotbollen:

"Allsvenskans totala nettoomsättning uppgår till 1 794 miljoner kronor och på fem säsonger har omsättningen ökat med 700 miljoner kronor, vilket visar på en enorm tillväxtbransch. Syftet med fotbollsrapporten är att den ska fungera som ett beslutsunderlag i klubbarnas arbete med att utveckla sina verksamheter på ett hållbart sätt - både på kort och lång sikt.

Svensk Elitfotboll och de 32 klubbarna gör ett fantastiskt arbete med att bygga samhällsnytta och bidra till ett bättre samhälle".



Stora pengar, men ändå just ingenting om man jämför med internationella exempel. Det räcker med att titta på en klubb i kategorin medel/framgångsrik som Celtic som för att inse vad det handlar om; skottarna omsätter som minst omkring en miljard kronor per år.

- För att beskriva hur stora pengar Malmö FF sitter på så kan man väl fyra-fem år i rad satsa 20 miljoner på nya spelare för att bygga den nivå och den bredd som krävs för att det skall ge sportsliga framgångar på en högre nivå än i dag, anser sportfinansexperten Dan Persson för FotbollDirekt.se.

- Så det viktigaste just nu är faktiskt inte för Malmö FF ett ökat kapital. Man har redan ett överlägset rörelseutrymme och ett arenalån man knappast behöver amortera på med så låga räntor, fortsätter Idrottens affärers krönikör.

- Men för att Malmö FF på allvar ska klara av att ta nästa steg behöver man faktiskt hjälp av att de andra storklubbarna växer ekonomiskt. Det är så det fungerar. I ett litet land och liten liga som allsvenskan så måste man driva varandra.

- Jag skulle säga för att MFF ska kunna omsätta en halv miljard per år så krävs att tre- fyra klubbar passerar 200-miljoners-strecket. Fotbollen är en klusterekonomi. Ett sådant kluster skulle generera 100-tals miljoner per år i Europapengar och höja rankingen som ger bättre förutsättningar. Då får man den positiva spiralen.

I dagsläget är MFF ensamt över 200-nivån med 343 miljoner (för 2018) och vi kan konstatera att AIK och Häcken är närmast bakom med 178, respektive 174 miljoner.

- Det hade varit värdefullt att få upp AIK som en tydlig förste ekonomisk utmanare till Malmö. Därför är det så oerhört synd att AIK inte klarade av Celtic och fick uppleva att ta nästa ekonomiska steg.



Vad handlar det om nu för Malmö FF för att ta nästa steg - och vad är för dig nästa ekonomiska steg?

- Det är väldigt svårt i det här läget att ta nästa steg. Ensam på nivån +200 är ingen lek. Några klubbar måste som sagt driva varandra till nästa nivå.

- Så just nu handlar det om att sportsligt bli så bra som möjligt. Man har resurserna. Här är omsättning viktigare än eget kapital, säger Dan Persson och förtydligar:

- Att växa med 5-7 procent per år i omsättning ger de sportsliga framgångarna. Att nå 500 miljoner som FC Köpenhamn är man ensam om att kunna göra på lång sikt, men då krävs fler klubbar över 200 i omsättning. MFF äger sin egen arena och har med det en intjäningsförmåga som redan i grunden är större än någon annan. Det tillsammans med att man oftare går till europeiskt gruppspel och gör de flesta större spelaraffärer - ger ju logiskt bättre förutsättningar.



Hur ser du på deras jobb de här senaste åren?

- Men jag är extremt imponerad. Av både styrelse och ledning. Man ska komma i håg att Malmö var väldigt illa ute för bara omkring tio år sedan. Då ett väldigt, väldigt dåligt läge. Man behövde gneta och ha lite tur med framgångar (Europa Leagues gruppspel 2011) och man gnetade. Man tog hela tiden kloka beslut. Jag har träffat folk i Malmös styrelse i olika sammanhang och det är bra människor det handlar om.

- Sedan har man inte förköpt sig utan det är ordning och reda. Man är också duktigast på företagsnätverk. Det är min uppfattning.

- Men för att ta nästa steg så tror jag också att man måste se till värden i grunden, sikta på att dubblera antalet medlemmar och utveckla ungdomsverksamheten. Det är så man bygger lojalitet i en tid när konkurrensen om människors fritid är mördande. Det finns inget bättre sätt att jobba med ett varumärke och öka sin publikbas.

Vilka klubbar ser du med störst potential att utmana på sikt?

- AIK förstås - men jag imponeras av Djurgårdens sätt att få fram pengar och hur man byggt om klubben från de jättelika problem man hade. Men Norrköping har också potential, för att inte tala om IFK Göteborg som har underpresterat länge, men sett till Blåvitts otroliga varumärke så är man den klubb som i dag kanske kan ta störst steg av alla. Om man gör rätt, vilket återstår att se.

- Läget är hur som helst mycket bra för vi får större stabilitet för alla allsvenska klubbar med nya pengar från tv och spelbolag under nästa år, säger han och enligt vad FotbollDirekt erfar så handlar det om cirka 10 000 000 per klubb i allsvenskan de kommande åren.

Hur ser du på Malmös varumärke i dag jämfört med för kanske 15 år sedan?

- Starkt. Har alltid varit det. Men i dag starkare än någonsin och man har gått från att vara Malmös starkaste varumärke till hela Syd-Sveriges starkaste.

- Men samtidigt så skapar det press. Allt annat än en topp-3-prestation är ju numera en underprestation.



Hur viktigt är det att nå upp i 500 miljoner i omsättning?

- Det bör inte vara ett huvudmål. Målet bör vara att ha 30 procent mer än de andra att lägga på spelartruppen. Då når man de sportsliga resultaten med bredden som krävs för att orka med Europaspel samtidigt med allsvenskan. Skall man kunna gå längre i Europaspel så krävs det dock en omsättning på den nivån om man inte lyckas med en extrem överprestation ett år. Sen är MFF en förening. Man blir aldrig sportsligt starkare än den styrka föreningen har, säger han och vill avsluta med följande:



- Därför ser jag satsningar på dubblat medlemsantal och fler CSR-projekt, där man idag är duktiga, som viktiga. MFF är också en av få aktörer som långsiktigt kan göra skillnad utifrån Malmö stads problem med kriminaliteten genom att i samverkan med kommun och skola minska rekryteringen till gängen. Det är ett ansvar man bör ta. Ja, jag tror man kan göra skillnad där, men man gör ett stort jobb med unga redan i dag.



FOTNOT: Denna intervju publicerades tidigare under hösten på FotbollDirekt. Dan Persson är ekonomianalytiker och krönikör på Idrottens Affärer.