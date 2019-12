FD:s starkaste ögonblick - "Bajens målrekord, märkliga intervjun och overkliga dramat"

Det allsvenska fotbollsåret 2019 bjöd oss på ett antal minnesvärda ögonblick.

FD:s reportrar Casper Nordqvist, Adam Berlin och Lennart Sandahl ger oss sina fem starkaste och plockar bland annat fram Norrköpings ordförande, den märkliga halvtidsintervjun, Sveriges svar på "Leicester", ALLT som hände i den sista omgången. och Hammarbys målrekord.

- De kunde ju inte sluta göra mål och slog lag som Djurgården, AIK och MFF. Imponerande, säger Nordqvist.





REDAKTIONENS FEM STARKASTE ÖGONBLICK 2019

Casper Nordqvist, reporter:



Guldstriden på plats i Örebro

– När 2-2-målet i Norrköping gjordes och Örebroklacken hemma mot MFF jublade stort. Malmö, som hade gjort fem mål efter en timme, slog helt av på takten efter Djurgårdens guldmål samtidigt som de himmelsblåa fansen slutade ösa på från läktarplats. Det var märkligt att uppleva detta på plats på Behrn Arena.

Dramatiken i omgång 30

Hela sista omgången. Tre lag kunde vinna SM-guld och efter första halvlek var det fortfarande vidöppet. Att Djurgården lyckades hämta upp 0-2 till 2-2 och vinna serien med en poäng var så klart ett häftigt slut på en grym allsvensk säsong.



Bajens målrekord

Hammarbys show efter juniuppehållet då de var allsvenskans bästa lag. De kunde ju inte sluta göra mål och slog lag som Djurgården, AIK och MFF. Imponerande!



AIK:s derbyhjälte

Seb Larssons dubbla mål i derbyt mot Hammarby före just det där uppehållet i juni. AIK-stjärnan derbyhjälte efter två klassavslut, det var något extra!



Höll sig kvar - efter galen sista omgång

Falkenbergs galna slut. De missade friläge på stopptid i sista matchen mot AFC Eskilstuna, vilket såg ut att bli förödande, men så kom Nsima Peter fri och chippade in 1-0 i sista sparken. Hallänningarna klarade sig därför kvar utan kvalspel!

***





Adam Berlin, reporter:

Tobias Karlssons intervju i halvtid mot AIK

Ett sjukt ögonblick, när han försvarar Hampus Nilsson trots att han ser hur snett han kommer på utrusningen. Det första jag kom att tänka på av minnesvärda ögonblick.

Tommi Vaihos straffräddning mot MFF

Efter en hel säsong av snack om MFF:s straffmissar, så räddade Vaiho Rosenbergs straff. En straff som i slutändan kom att bli än mer avgörande än vad man trodde där och då.

När Sebastian Eriksson tappade det fullständigt efter tappet mot Falkenberg.

Efter att ha släppt in mål otroligt sent i matchen och mitt i intervjun med Robin Söder hör man Sebastian Eriksson tappa det fullständigt och ögonblicket i intervjun mellan kommentatorn och Söder samtidigt som det sker är episkt. Eriksson stängdes senare av för att ha skrikit olämpliga saker riktat mot domarinsatsen.

Buya Turays solomål mot Falkenberg

Efter en match, där det verkade som att det inte gick för Djurgården att göra mål. Så tog årets skyttekung tag i det på egen hand och stod för ett av årets snyggaste mål. Pluspoäng för betydelsen av målet.

Nsima Peters chippmål i slutsekundrarna mot AFC

Efter att levt farligt länge stod FFF för den största skrällen, när de lyckades hålla sig kvar i allsvenskan på säker mark. Ett otroligt snyggt mål och där kan vi prata om att spara sitt snyggaste mål, när det gäller som allra mest.

***





Lennart Sandahl, reporter:

"It's time to get remble"

IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt gillar att bjuda på sig själv. Och snacka om att det här blev viralt. I samband med den första hemmamatchen mot AIK så klev Hunt ut för att elda igång supportrarna på Parken. Likt en amerikansk boxningspromotor greppade han micken och fällde den redan klassiska kommentaren. Svårt att inte ha med på min lista!

ÖFK-soppan

Osannolikt mycket har hänt Östersunds FK den här säsongen. Och då snackar vi utanför planen. Daniel Kindberg, ex-ordföranden ni vet, dömdes till fängelse för ekobrott (en dom som överklagats) och plötsligt var det tomt i ladorna - fast att klubben sagt att allt är lugnt. Diverse räddningsaktioner sjösattes, bland annat någon form av halsdukskampanj och aktieförsäljning, men elitlicensen gick inte att rädda. Nedflyttning till superettan var ett faktum innan överklagandenämnden gav ÖFK bifall dagen före julafton. ÖFK stannar i allsvenskan 2020 även om allt talade emot där ett tag. Frågan är hur stadig grund man står på med ekonomiska problem och Ghoddos-domen hägrande över sig?

Omgång 30

Omöjligt att glömma. Jag själv var på plats på Tele2 Arena där Hammarby tog emot Häcken. Jublet från Bajensupportrarna när IFK Norrköping hade tagit ledningen mot Djurgården, det var häftigt. Pulshöjningen som följde ett par minuter innan det stod klart att Malmö FF höll på att köra över Örebro. Efter det blev det en speciell stämning där alla visste att guldet var kört samtidigt som man ville hylla laget för en strålande säsong.

Rosenbergs avtackning

Vilken spelare och vilken avtackning. Malmö FF:s hyllning till Rosenberg med tifo och en lång avtackning efter 4-3-matchen mot Dynamo Kiev - som han dessutom avgjorde (hur sjukt är inte det???) - var oerhört värdig. Svårt att beskriva med ord så jag rekommenderar er att titta på den här om ni inte redan gjort det.

Djurgårdens säsong

Sveriges svar på Leicester City? Ja, lite slarvigt kan man ändå dra en del paralleller även om den ekonomiska skillnaden mellan lagen i allsvenskan inte är lika stor. Absolut ingen tippade Djurgården att ta guld inför säsongen och för egen del dröjde det till sensommaren - när man började jämföra spelscheman - innan jag kände att, shit - det här kan bli en rejäl skräll. Otroligt imponerande arbete av Kim och Tolle med gruppen samt individerna som klev fram när det gällde. Laget Djurgården visade att hårt jobb varje dag kan bära riktigt långt. Enormt imponerande och det ska bli spännande att se om Dif slåss om guldet även nästa år eller inte.