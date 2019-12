Framgångarna fortsätter - Kulusevski utsedd till månadens spelare

Dejan Kulusevskis succé i Parma kan knappast ha undgått någon. Nu har han fått ett nytt kvitto på framgången med att ha blivit utsedd till månadens spelare i Serie A.

Svenske Dejan Kulusevski har gjort stor succé i Parma under hösten dit han är utlånad från Atalanta. Han har för sina insatser i laget bland annat blivit uttagen i det svenska A-landslaget. Rykten om försäljningen har cirkulerat kring Kulusevski och Inter sägs ligga närmast att köpa in 19-åringen för en dryg halv miljard. Han har även ryktats till klubbar som Arsenal, Juventus och Manchester United.

Nu kommer nästa besked kring hur lyckosam svensken varit under hösten. Framför allt under december månad där han under dagen blivit utsedd till månadens spelare, det meddelade det italienska fotbollsförbundet på sin hemsida.

Den offensive yttern fortsatte succén och har på de fyra matcherna i december han medverkade i under den senaste månaden svarade han för ett mål och två assist. Totalt har han under hösten stått för fyra mål och sju assist.

Svensken kammade hem utmärkelsen före Lazios Luis Alberto, Juventus-stjärnan Cristiano Ronaldo, Torinos Cristian Ansaldi och Romas Amadou Diawara.