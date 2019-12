Rankas fortfarande högst - bästa anfallarna i allsvenskan 2019

Så här i juletider har FD listat topp 5 bästa spelare på varje position i allsvenskan 2019. Samtliga har nu betats av bortsett från anfallarna - och det är hög tid för detta nu där vi ser att såväl Henok Goitom, Nikola Djurdjic som Markus Rosenberg är kvar på listan från förra året.







TOPP 5 BÄSTA ANFALLARE I ALLSVENSKAN 2019





5. Henok Goitom, AIK







4. Tarik Elyounoussi, AIK





3. Nikola Djurdjic, Hammarby IF





2. Mohamed Buya Turay, Djurgårdens IF





1. Markus Rosenberg, Malmö FF





var den bästa anfallaren i allsvenskan 2019 och man kan onekligen säga att han avslutar karriären på topp. Hade kunnat spela i landslaget under sina år i MFF, så bra har han varit. 13 allsvenska mål i år, bara två från delad skytteligaseger. Malmö kan inte ersätta Rosenberg och det är bara att smacka upp ännu en storstilad staty utanför Stadion!





När FotbollDirekt rankade allsvenskans fem bästa anfallare i december 2018 tog Marcus Antonsson hem förstaplatsen. Samme Antonsson finns nu ett år senare inte ens med på listan.Det gör däremot såväl Henok Goitom, Markus Rosenberg som Nikola Djurdjic som i fjol placerade sig på en andra, fjärde respektive femteplats. Det sista namnet på 2018 års lista var Linus Hallenius, nu proffs på Cypern efter att ha blivit såld av Sundsvall i juni månad.Markus Rosenberg, som avslutade karriären på bästa möjliga sätt med sitt osannolika avgörande hemma mot Dynamo Kiev i Europa League, får nu ytterligare ett skäl att fira när han läser FD:s nya ranking...Nya namn på årets lista är allsvenska skyttekungen Mohamed Buya Turay och AIK:s Tarik Elyounoussi - två spelare som båda kan vara borta från svensk klubblagsfotboll 2020.I går blev det officiellt att Buya Turay lämnar Djurgården då låneavtalet gått ut och det är fortsatt ovisst kring Elyounoussi som kan dra från Gnaget som Bosman.- Kapten Goitom förtjänar en plats här. Lika många mål som lagkamraten Elyounoussi (elva) men det är ju inte bara målproduktionen som är Goitoms signum. En av allsvenskans smartaste spelare som gör sina lagkompisar bättre. Förlängde nyligen med AIK och detta väldigt viktigt så klart då framtiden är oviss för Elyounoussi samtidigt som Nabil Bahoui missar en stor del av nästa säsong.- "Vi vill ha Tarik kvar" skanderade Gnagetfansen i samband med cupmatchen mot Enskede i november. Detta kan mycket väl ha varit norrmannens sista match i AIK då kontraktet nu löper ut. Helt otrolig i våras var han då målen trillade in på löpande band. Användes såväl på mittfältet som i anfallet och sliter något oerhört ute på banan. En spelare som Rikard Norling lär älska att ha i sitt lag.- När Bajen värvade in Vidar Örn Kjartansson var snacket att Djurdjic var överflödig. Jag tänkte dock inte så. Serben en av seriens bästa anfallare redan 2018 och så även i år. 13 mål även han och dessutom åtta assist! En otrolig vinnarmentalitet och skulle lika gärna kunna bära kaptensbindeln i Hammarby.- Skytteligavinnare. 15 mål är inte så mycket för att ta hem den titeln, men det som är häftigt här är att han gjorde mål i 15 matcher och det visar att han hållit en jämn nivå genom säsongen. Otroligt snabb och har en förmåga att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Verkade omöjligt för mästarna att förlänga lånet med anfallaren som nu gjort sitt i allsvenskan för den här gången.- Nähä, ingen Jordan Larsson eller Carlos Strandberg trots målsuccén innan de lämnade för utlandet? I och med den stenhårda konkurrensen just bland anfallsplatserna känns det så jäkla tråkigt att ha med två namn som försvann efter halva säsongen. Markus Rosenberg tycker jag