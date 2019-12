Etta på ny lista - ''Vore den största vinstlotten för Bajen''

Så här i juletider listar FotbollDirekt topp 5 spelare på varje position i allsvenskan 2019, de som alltså vi anser varit bäst. Nu återstår bara yttrar och anfallare - och vi börjar med kantspringarna.

Vilka är allsvenskans mest ansedda yttermittfältare? När vi tittat tillbaka på tidigare listor de senaste åren så har namn som exempelvis Ken Sema, Magnus Eriksson, Simon Lundevall och David Moberg Karlsson rankats högt upp.

När det kommer till denna säsong så är det hård konkurrens och ett nytt större namn som Nabil Bahoui har inte kommit med. Istället så är det två Hammarby-namn som listas högst.

Jämte har en uppmärksammad talang som Sead Haksabanovic kommit allt starkare. Från att ha blivit köpt för några år sedan av West Ham för 35 000 000 så har till sist 20-åringen från Hyltebruk börjat leva upp till de höga förväntningar han har på sig.

TOPP 5 BÄSTA YTTRAR I ALLSVENSKAN 2019

5. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping



- Inledde säsongen dåligt. Hade problem och var anonym och AIK ångrade nog inte att man missade honom. Men exploderade sedan - vilket sex mål och åtta assist vittnar om. Internationell i sitt spel och återvänder till West Ham om ett halvår. Det kommer märkas ute på plan när Haksabanovic försvinner från Norrköping. Frågan är om det går att förlänga? Själv hävdade han så sent som i oktober att han kan tänka sig att stanna. Haksabanovic har samtidigt under hösten fått rubriker om Serie A.



4. Jonathan Ring, Djurgårdens IF

- Sju mål och sju assist den gångna säsongen. Flera viktiga fullträffar för mästarna. Klart bättre i år än under debutsäsongen i blårandigt 2018. Visade de kvaliteter som gjorde att han blev proffs i Turkiet efter första Kalmarsejouren. Grym på att bryta in från höger och avsluta med sin vänsterfot i bortre. Ring har blivit en nyckelspelare, det är lätt att se och förstå hur tränarna Bergstrand och Lagerlöf och Bosse Andersson vurmar för etta namn. Andersson har flera gånger under året markerat att Ring som har ett kontrakt över 2020 inte är till salu.



3. Sören Rieks, Malmö FF

- En nyckelspelare med stort ansvar som vänstervinge under Uwe Rösler. Tio mål och fyra assist i fjolårets allsvenska följdes upp med lika många poäng fast nio baljor och fem målgivande passningar. Inte illa pinkat för en spelare som springer fram och tillbaka längs hela vänsterkorridoren. Vilken fin affär han har blivit för MFF. En spelare med stora kvaliteter och karisma. Så sent som i juli kunde Daniel Andersson visa upp ett nytt kontrakt fram till 2021. Vid 32 års ålder har den här spelaren sannolikt aldrig varit bättre.

2. Alexander Kacaniklic, Hammarby IF

- Bajen igen? Japp, så bra var Kacaniklic efter uppehållet i juni. För ja, han var iskall i våras men två sista tredjedelarna av säsongen var den forne Premier League-proffset fantastisk och frågan är om Hammarby lyckas behålla honom i vinter. Tio mål och åtta assist riktigt, riktigt bra! Samtidigt försöker Hammarby redan nu förlänga hans kontrakt, inte helt lätt med tanke på att det internationella intresset återigen börjar växa. Hans avtal gäller över 2021.



1. Muamer Tankovic, Hammarby IF

- Från sin fria roll ute till vänster var "Mujo" en av seriens bästa spelare. Han toppade länge såväl skytteligan som assistligan - men vann till sist inte någon av de två utmärkelserna. Ändå Bajens numero uno i år och de ska så klart vara glada om 24-åringen blir kvar fram till sommaren. Han har ju sett ut att vara i stort sett klar för Genoa, innan det blev strul. Just nu är situationen oklar men Tankovic kvar fram till sommarens fönster skulle onekligen vara den kanske största vinstlotten för Bajen.