EKWALL om den allsvenska vintern - behovet klubb för klubb

AIK och Malmö FF var båda två besvikna över sin tabellplaceringar i årets allsvenska. Nu har FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall motiverat vad Djurgården, AIK, MFF och Hammarby - och övriga klubbar verkligen är i behov av i julklappssäcken inför vintern.

AIK tycks inte lyckas i Europa oavsett möjlighet som erbjuds och Malmö FF har nästan fått för mycket europeisk touch.



Aldrig får man vara riktigt nöjd, eller? Vad behöver toppklubbarna överhuvudtaget som mest? Men han tittar även på serien i stort och behovet klubb för klubb.



När FD:s krönikör får tycka till om vad klubbarna behöver, så är det tydligt att som exempelvis AIK kan lära av MFF - och vice versa.

Det här behöver klubbarna i allsvenskan denna vinter, enligt Patrick Ekwall:

Malmö FF







Julklapp: En tränare som inte är för dålig, inte för bra, inte för tysk, inte har för starka egna idéer men bra nog för att vinna ett SM-guld utan Markus Rosenberg.

Motivering: Här hoppas förstås alla malmöiter att jultomten kommer med ett paket som ledningen känner sig nöjd med. Alla vet att det inte är det lättaste. Här finns en risk att Daniel Andersson kastar iväg paketet så snart han tagit bort omslagspappret.

AIK





Julklapp: Grundkursen: "This is how you will be successful in Europe"

Motivering: AIK behöver lösa en Europaplats först via Svenska Cupen och väl där behöver de hitta ett spel som är framgångsrikt. AIK har trupp, tränare, muskler, publik och arena för att börja hitta rätt i Europa. Och de pengar som de lär behöva. Ändå har de inte fått till de framgångarna i Europa de så länge suktat efter.

De övriga topp åtta klubbarna har inte riktigt samma press på sig att åtgärda något men nedan följer vad de övriga topp åtta-klubbarna bör önska sig i julklapp.

DJURGÅRDEN Julklapp: En mobiltelefon till Bosse Andersson med automatiska avslutningsfrasen "Hej då".

Motivering: Han svarar alltid. Han pratar alltid. Och det är oftast en fröjd att föra samtal med sportchefen Bosse Andersson. Men du vet aldrig när samtalet är över förrän det säger KLICK i luren. Bosse är mannen som aldrig kan säga "hej då".



HAMMARBY

Julklapp: En check från Genoa Motivering: Cashen måste alltid in, det är sen gammalt. Och lagom till julaftons morgon så sitter Bajen i ett läge där de sålt Muamer Tankovic, men där Genoa uppenbarligen inte längre verkar särskilt intresserade av att sälja. Jobbigt läge för Tankovic, först och främst, men också för Hammarby som inte riktigt vet vad de ska förhålla sig till.



IFK NORRKÖPING

Julklapp: En inmarschlåt värdig namnet. Motivering: Jag vet ju att det finns, men också på någon sorts naiv idé om att den ska sjunga a capella av publiken - vilket egentligen riktigt sker. Det blir åtminstone väldigt taffligt och stora fina IFK Norrköping har nog den mest platta inmarschpresentationen i allsvenskan. Såväl klubb, stad som spelare och publik är värd mycket mer än så.





BK HÄCKEN

Julklapp: Ingen. De har som alltid allt som behövs. Motivering: Samma visa varje jul...vad ska man ge till Häcken? Dom har ju redan allt. Pengar, fantastisk träningsanläggning, bra lag och numera har de ju också en relativt hygglig publik på Hisingen. En slips? Ett par strumpor? Eller en donation till Unicef?





IFK GÖTEBORG Julklapp: En riktigt bra återköpsklausul på Benjamin Nygren Motivering: Vi minns våren 2019, hur den unge Benjamin Nygren strålade vackert över svensk fotboll. Det talades till och med om ett fräscht ungt hopp till den kommande EM-truppen. Sen rätt ned i det ökända svarta belgiska hålet. Jovisst, Blåvitt behövde cashen. Men kanske ett lån tillbaka? Alla hade tjänat på det. Benjamin, IFK och allsvenskan.