I samtal med AIK - lovar att han inte tappat i klass

I New York blev många förvånade att New York City FC inte valde att använda sin kontraktsoption och behålla Ebenezer Ofori till nästa säsong i MLS. Den nyttige mittfältaren har varit, om än efter ett tag, ett stabilt tillskott i New York-klubben.

Efter FotbollDirekts avslöjande att AIK för samtal om återkomst med Ebenezer Ofori resonerade Matthias Lühr om vad en comeback för mittfältaren skulle innebära för Stockholmslaget. Hans tankar kan ni läsa här.



Jag försökte skaffa mig en bild av hur Ofori uppfattats som spelare under hans två säsonger med NYCFC, och tog hjälp av lagkamraten, och förre motståndaren, Anton Tinnerholm.



– Han är samma spelare som han var i AIK. En spelfördelare som är galet trygg med bollen, säger Tinnerholm om sin lagkompis.

Ofori har för det mesta spelat som åtta men även som sexa, och trots några matchers frånvaro (bland annat för skador på knä och ljumske) har hunnit spela 50 matcher med NYCFC sedan han kom till klubben inför säsongen 2018. I år gjorde han lagets första MLS-mål i premiären mot Orlando City.

Tinnerholm minns tillbaka på gångerna han mötte Ofori på den allsvenska scenen, och hur svårt han hade att försvara sig mot ghananen, som nu hunnit fylla 24 år.



– När han lirade i AIK tyckte jag att han var en av ligans absolut bästa spelare. Han var trygg med bollen och det var omöjligt att ta den ifrån honom, säger Anton som ju vann SM-guld med Malmö 2016 före med Ofori och hans AIK som tabelltvåa.

Anton tillägger att Ofori är lugn och uppskattad av alla sina lagkamrater. Han är en person som alltid gör vad han ska och är oerhört pålitlig.

Pratar ni något om tiden i allsvenskan?



– När AIK och Malmö spelar match så pratar vi lite om allsvenskan. Det märks att han har koll på Gnaget och följer dom.

Nu verkar det alltså som att deras tid tillsammans är över för den här gången. Oforis kontrakt har gått ut och trots att han fortfarande har kontrakt med Stuttgart fram till sommaren verkar det som att en återkomst till Sverige inte är helt otänkbar tidigare än så. Kanske, kanske vågar AIK-fansen hoppas på en julklapp till nästa års allsvenska mittfält.