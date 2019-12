Lührs största paket - "Guidetti är gnagare"

Julafton närmar sig och därför kommer nu FD:s krönikör Mathias Lühr med sina allsvenska drömförstärkningar. Bland annat finns namn som John Guidetti, Simon Tibbling och Marcus Berg med på listan.

Många supportrar drömmer om stora namn eller hemvändare till sina lag och vad det gäller julklappar kanske man får lov att drömma lite extra.

Därför har FD:s krönikör Mathias Lühr tagit fram drömvärvningar - vissa med mer sannolikhet att inträffa än andra.

Eller vad känner ni läsare för hur FotbollDirekts krönikör tänker?

AIK

- Jag har lärt mig att man får önska sig vad som helst till jul, hur orimliga de än må vara - men man ska inte tro att alla önskningar slår in. Därför ska ju AIK sätta upp ett lån av John Guidetti högst upp på sin önskan till Tomten. Guidetti är Gnagare, han är i stort behov av speltid för att ta sig in i EM-truppen och anfallaren skulle kunna studsa rakt ut i Europa efter en stark säsong i allsvenskan. Och AIK behöver en anfallare som kan smälla in 15-18 mål under 2020 för att hålla gulddrömmarna nära.

Djurgården

- Buya Turay måste ersättas, och det ska bli intressant vad Bosse Andersson plockar in på topp för att vässa de regerande mästarna. Men här kommer en annan önskan, och en rätt personlig sådan: Hämta hem Simon Tibbling från Bröndby. En superdjurgårdare och en av mina favoriter. Brett spel, spetsig och en brutal lagspelare med klubbkänslor.

Hammarby

- Att få behålla Muamer Tankovic vore ju en julklapp i världsklass, och vem vet vad som händer med flytten till Italien. Annars gillar jag de namn det surrats som som eventuell ersättare, och kanske Jonathan Levi mest av allt. 23 år gammal känns han fortfarande som en oslipad diamant, som kan explodera eller fastna på den nivån han uppnått idag.

Malmö FF

- Alltså, det är ju svårt att väga upp degen som serveras ute i Europa, men skulle MFF anse sig ha råd så är ju Viktor Gyökeres en oerhört intressant investering. Någon som kan ta över målskytteansvar från Markus Rosenberg och dessutom inbringa en rejäl summa vid succé och framtida försäljning.

Vilken profil det vore att se i allsvenskan!

IFK Norrköping

- En chansning, men en intressant sådan är Brages Christian Kouakou. Känns som om Peking är en trygg, utmanande och högklassig plats att ta ytterligare ett kliv i karriären. Jag tyckte verkligen om den Kouakou jag såg i kvalet mot Kalmar FF. Starkare än under tiden i AIK, mer explosiv men fortsatt bra med bollen och en bevisad målskytt i superettan.

IFK Göteborg

- Det känns som om de blåvita hemvändarna är långskott för att återvända den här säsongen. Men Marcus Berg vore ju en fullträff, om han skulle vilja avsluta karriären på Kamratgården. En fantastisk spelare att bygga offensiven kring, och här vågar man ju garantera minst 15 allsvenska påsar under 2020 - OM Berg vill hem igen.