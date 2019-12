Nu rankas han högst - ''Vilket otroligt år han haft för Bajen''

FotbollDirekt listar topp 5-spelare på varje position i allsvenskan 2019. Här är det nu ytterbackar som kommer upp. Ifjol rankade vi AIK:s Daniel Sundgren högst. Den här gången finns han inte med och tronen tas istället av Hammarbys Simon Sandberg.



TOPP 5 BÄSTA YTTERBACKAR I ALLSVENSKAN 2019

1. Simon Sandberg, Hammarby IF

2. Eric Larsson, Malmö FF

3. Elliot Käck, Djurgårdens IF

4. Adam Andersson, BK Häcken

5. Sebastian Ohlsson, IFK Göteborg

När vi för ett år sedan radade upp allt det bästa i ytterbacksväg här hemma i Sverige så handlade det om Daniel Sundgren, Sören Rieks, Neto Borges, Jonathan Augustinsson och Dennis Widgren.Ett år senare så är allihopa bortraderade.Inget namn från förra julen har överlevt till denna nya lista. Det handlar om antingen spelare som har flyttat eller fått formproblem och som inte står att känna igen.Klart är hur som helst att en i alla avseenden underskattad försvarare nu hamnat överst; Hammarbys Jesper Jansson satsade för två år sedan på Sandberg och tog honom från Levski Sofia på ett tvåårskontrakt. Åren i Bulgarien var allt annat än roliga och han har berättat om en mörk tid där nere.Men det var då. I dag är han en helt annan spelare och börjar numera alltmer få fäste som ett allsvenskt toppnamn och nämnde Jansson vill se honom i landslaget.Tvåa på FotbollDirekts ranking slutar Eric Larsson.MFF-backen har tagit stora steg sedan han kom 2017. Redan då på den tiden i Gif Sundsvall nominerades som en av allsvenskans bästa för att i år bredda sin repertoar med flera matcher som mittback. Han har själv vid flera tillfällen menat att han nu konkurrerar lika mycket om två positioner.Här är FotbollDirekt-redaktionens genomgång av allsvenskans högst ansedda ytterbackar.- En helt otrolig säsong svarade han för och belönades också med en plats till januariturnén. Allsvenskans bästa inläggsfot och oj så många farligheter och mål som kommit från högerbackens kant. Spelade fram till bägge målen i höstderbyt mot Djurgården och slutade till sist på sju assist - fyra ifrån att bli hela seriens assistkung. Imponerande av en försvarare - och även om jag tycker att göteborgaren har sin främsta styrkor i offensiven är han skicklig bakåt också. Det ska man inte glömma bort!- När han värvades in som Anton Tinnerholms ersättare efter 2017 års säsong sade vissa att Larsson var ännu bättre, men under debutåret i fjol visade han inte riktigt det. Larsson petades stundtals av Andreas Vindheim, men i år har Gävlesonen varit fenomenal till höger i Malmös trebackslinje. Inte lika offensiv som i Giffarna i och med Uwe Röslers spelsystem, men likväl en klippa till höger för skåningarna! Borde ha varit aktuell för januariturnén kan vi tycka. Internationell klass har han ju visat i Europa League.- Många tänker säkert att det är Aslak Fonn Witry som ska vara Djurgårdens bidrag här och visst, norrmannen gjorde fler poäng (3+6 kontra Käcks 0+6) men vår åsikt är ändå att Elliot Käck varit viktigare för Djurgården. Återvände i vintras och det var långt ifrån säkert att han skulle vara startman efter Jonathan Augustinssons fina 2018, men det visade sig aldrig vara något snack om saken. Käck en maskin ute till vänster. Frejdig i offensiven, fin och vass vänsterfot samt bättre bakåt än under första sejouren i Dif.- Precis som tvillingbrorsan Joel Andersson (Midtjylland) kom Adam med till januariturnén - och det välförtjänt. Svarade för en ännu bättre säsong än i fjol och lär vara eftertraktad i utlandet. Komplett ytterback och likt lagkamraten Peter Abrahamsson skulle han få fler rubriker om han var i en större klubb. Det är inte så konstigt att han var utlandsaktuell redan förra vintern, men hur Häckens höga pris då stoppade honom. Då prissatt till 6 000 000. I dag är han värd än mer. Ett mycket skickligt namn som snart lär gå vidare precis som sin tvillingbror Joel.- Lämnade Blåvitt för St Pauli 30 augusti och missade därmed de två sista månaderna av allsvenskan, men jag tycker ändå han förtjänar att vara med på den här listan. Häftig utveckling från att ha varit i Jörgen Lennartssons frysbox till att flyttas ner som offensiv högerback och dessutom bli lagkapten! Väldigt nyttig för Blåvitt, inte minst under våren när laget flög som allra högst. Då var Ohlsson en av seriens bästa kantspelare! Tittar vi på hans start i Tyskland så är det lätt att förstå hur han växte här hemma.CASPER NORDQVIST - OLA GUSTAVSSON