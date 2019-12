Får inte chansen av Thelin - lånas ut på nytt från Elfsborg

– Målet har varit att skapa en konkurrenssituation på målvaktsposten och därför är vi väldigt glada att vi kan ta in David som är en väldigt spännande och duktig målvakt från IF Elfsborg. David är en spelande målvakt som även har stora styrkor i luftspelet och ett enormt driv för sin fotboll som gör att vi tror att han kommer passa bra in i gruppen, säger Krulj till klubbens webbsajt.

Han gjorde en allsvensk match för Elfsborg såväl 2017 som 2018, men var i år utlånad till Oddevold i division 1.Nu står det klart att David Olsson under 2020 även då kommer vara utlånad, men i superettan. Örgryte meddelar nämligen att de lånar in keepern och sportchefen Igor Krulj är exalterad.