Oturen fortsätter - Augustinsson skadad igen

Ludwig Augustinsson har ingen rolig säsong i Bundesliga. Laget Werder Bremen går dåligt, men framför allt har han haft oturen med skador. Under mötet med Köln under lördagen blev vänsterbacken skadad igen.

Ludwig Augustinsson missade de första elva omgångarna i Bundesliga med en knäskada. Han återvände i slutet av november och återtog sin startplats direkt.

Men under matchen mot Köln tvingades han kliva av efter 67 minuter och under söndagsmorgonen bekräftade tränaren Florian Kohfeldt att svensken drog på sig en muskelskada under matchen

– Det är naturligtvis bittert att Ludde skadade sig ett par veckor efter hans comeback. Vi hoppas att han kan återkomma i träning till det nya året. Vi kommer bestämma om han kommer åka med på klubbens träningsläger när vi samlas för träning den 2 januari, säger Kohfeldt.

Werder Bremen har en tuff säsong och ligger på kvalplats i Bundesliga med bara 14 poäng på 17 omgångar.