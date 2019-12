Julklapparna till AIK och MFF - "Mer Europa men också mindre Europa"

AIK och Malmö FF var båda två besvikna över sin tabellplaceringar i årets allsvenska. Nu har FD:s krönikör Patrick Ekwall motiverat vad AIK och MFF verkligen är i behov av i julklappssäcken.

AIK tycks inte lyckas i Europa oavsett möjlighet som erbjuds och Malmö FF har nästan fått för mycket europeisk touch.



Aldrig får man vara riktigt nöjd, eller?



När FD:s krönikör Patrick Ekwall får tycka till om vad klubbarna behöver, så är det tydligt att AIK kan lära av MFF - och vice versa.





Det här behöver AIK och MFF enligt Ekwall:





Malmö FF





Julklapp: En tränare som inte är för dålig, inte för bra, inte för tysk, inte har för starka egna idéer men bra nog för att vinna ett SM-guld utan Markus Rosenberg.

Motivering: Här hoppas förstås alla malmöiter att jultomten kommer med ett paket som ledningen känner sig nöjd med. Alla vet att det inte är det lättaste. Här finns en risk att Daniel Andersson kastar iväg paketet så snart han tagit bort omslagspappret.







AIK

Julklapp: Grundkursen: "This is how you will be successful in Europe"

Motivering: AIK behöver lösa en Europaplats först via Svenska Cupen och väl där behöver de hitta ett spel som är framgångsrikt. AIK har trupp, tränare, muskler, publik och arena för att börja hitta rätt i Europa. Och de pengar som de lär behöva. Ändå har de inte fått till de framgångarna i Europa de så länge suktat efter.



AIK hade ett tufft 2019 och trots ett bra poängfacit i allsvenskan räckte det inte till en Europaplats. Det tillsammans med det tuffa uttåget i Europa-kvalet har gjort att AIK verkar lägga upp en ny strategi till 2020. Där de ska bli mer spelförande och drivande i matcherna. Kanske är det just det som behövs för att återta platsen som Stockholms främsta lag som de prenumererat på i så många år tidigare.



Malmö missade SM-guldet för andra året i rad och med de ekonomiska musklerna är kraven hårdare på Skåne-laget. Trots två Europa League-slutspelskvalifikationer fick inte Rösler vara kvar som tränare i MFF och nu väntar en nystart utan tysken och en av deras största genom tiderna Markus Rosenberg. Behövs rejält med verksamhet och idéer i vinter.