Vilken grej för forne AIK-stjärnan

Det var Quiason-show i veckan när Mainz drabbade samman med Werder Bremen på bortaplan. Ludwig Augustinssons gäng var chanslöst och detta mycket på grund av just Quaison. Den tidigare AIK-spelaren svarade för ett hattrick i den första halvleken och Mainz vann med hela 5-0.Quaison kom som väntat med i omgångens lag. Men inte bara det. Tyska tidningen Kicker har även valt ut 26-åringen till hela omgångens bästa spelare i Bundesliga.Sju ligamål har Quaison noterats för under hösten, ett färre än landsmannen Sebastian Andersson. Just Andersson uppges vara aktuell för en flytt till Schalke 04 i januari . Forwardsduon har varit givna i Janne Anderssons trupp under EM-kvalet och kommer resa med till EM i sommar såvida inget drastiskt sker.