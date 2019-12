Talangen överens med Elfsborg - men transfern dröjer: "Jag vill bara bli proffs"

Landskrona BoIS 17-årige talang Jacob Ondrejka har enligt Borås Tidning uppgetts varit klar för Elfsborg. Enligt FD:s uppgifter ska han vara överens om ett långtidskontrakt med Elfsborg. Men än så länge har Elfsborg inte mött Landskronas utköpsklausul.

– Jag vill bara bli proffs, säger Ondrejka till FotbollDirekt.se.

Det har varit en snabb resa genom Landskronas ungdomslag för talangen Jacob Ondrejkas del. Han spelade så sent som 2018 i klubbens U17-lag och hade inga förväntningar på A-lagsfotboll under 2019. Men 17-åringen spelade 23 matcher och gjorde ett mål under division 1-säsongen i Landskrona.



– Jag trodde aldrig att jag skulle vara i Bois i A-lag så här tidigt, när jag spelade i U16-laget ena året och ett år senare få chansen att träna med IFK Göteborg. Det har gått väldigt fort, säger Ondrejka till FotbollDirekt.se. Enligt Borås Tidning ska han vara mer eller mindre klar för Elfsborg, men än så länge har det ännu inte presenterats.

Enligt våra uppgifter ska du vara överens med Elfsborg om ett långtidskontrakt, men att affären dröjer på grund av att Elfsborg inte mött utköpsklausulen ännu. Vad kan du säga om det?



– Jag vet faktiskt ingenting. Det spelar inte så stor roll för min del. Jag vill bara kunna bli utlandsproffs en dag.



Talangen har tidigare under hösten provtränat med IFK Göteborg och märkte där vilken nivå som krävs för att bli en allsvensk spelare.



– Jag gjorde bara två träningar med IFK, men det var häftigt med ett så högt tempo och skickliga spelare. Men jag trivs väldigt bra i BoIS och har ingen brådska att lämna. Jag är trots allt bara sjutton år.

Det blev ingen superettanuppflyttning för Landskronas del efter kvalförlusten mot Östers IF. Något som var en stor besvikelse för Ondrejka och laget.



– Det var en väldig besvikelse. Vi var helt övertygade om att vi skulle lösa uppflyttningen, men det blev fel och jag vet inte varför.



Målbilden är tydlig Ondrejka siktar på att bli utlandsproffs och satsar stenhårt på den, men var han spelar nästa säsong är inget avgörande för hans del.