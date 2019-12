Förvirringen kring Kennedys nya "jobb" - "Ett missförstånd"

Kennedy blir scout i Assyriska - eller?

I går berättade han för LT att han står behjälplig för Assyriskas räkning och enligt tidningen rörde det sig om en roll som scout, även om han formellt inte skulle vara anställd av klubben. På klubbens officiella webbsajt gick det heller inte att tolka annorlunda.

"Kennedy återvänder till klubben för första gången sedan 1999 då han lämnade som 18-åring för spel i Hammarby IF. Efter att ha lagt skorna på hyllan efter säsongen 2018 är han nu tillbaka i moderklubben."

"Kennedy ska tillsammans med sportchef Stefan Batan använda sina stora kontaktnät för att locka spelare till klubben."

För Expressen berättar Kennedy i dag om att han fått många reaktioner på nyheten som enligt honom blev lite överdriven.

– Jag tror att det har blivit ett missförstånd. En del har fått för sig att jag blivit chefsscout i Assyriska efter den intervjun jag gjorde med LT. Det stämmer inte att jag är chefsscout. Jag har bara sagt till Assyriska att om de behöver hjälp med en spelare som jag känner till så kan jag ge klubben råd om han passar in i klubben eller inte. Jag kan ge råd om de behöver min hjälp om en spelare, det är inget annat som har sagts, säger han och fortsätter:

– Nu har det blivit stora rubriker att jag återvänder till Assyriska som scout - jag vill förtydliga att det inte stämmer. Om man går in som scoutchef så är man heltidsanställd och jag har inte den tiden i dag. Det är inget som jag vill göra i dag heller. Jag kan bara hjälpa till om Assyriska frågar mig om någon spelare, men inget annat. Det har blivit ett missförstånd utåt via media, säger Kennedy.