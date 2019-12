Wesström om nya värvningen - "Var för dyr för ett år sedan"

AIK meddelade under tisdagen att de lånar in Jasir Asani. Albanen ansluter i januari ifrån KF Partizani där han under säsongen gjort tre mål på tolv matcher.

– Det här är en bra lösning på ett svårt problem, säger Björn Wesström i en intervju på AIK:s Youtubekanal.

AIK gick i förra veckan ut med att Nabil Bahoui blir borta runt åtta månader med en underkroppsskada.

– Efter Bahouis skada behöver vi utöka konkurrenssituationen och det här en bra lösning på ett svårt problem, säger Wesström till AIK:s Youtubekanal.



Wesström fortsätter sedan sitt resonemang om att det varit svårt att hitta en lösning på problemet med tanke på att de utnyttjar pengarna som Bahouis sjukskrivning innebär.

– Hans lön frigörs från oss under hans sjukskrivning. Så vi får helt enkelt använda de pengarna till den här lösningen.

Jasir Asani är alltså nyförvärvet AIK hämtar in. Det är en spelare de försökte värva redan för ett år sedan, men som var för dyr för de då. Men efter en tid av scouting på Asani har klubbarna nu kommit fram till ett lån fram till sommaren med option för AIK att köpa loss honom.



– Vi har följt honom ett bra tag och scoutat han inför eventuella Europa League matcher och vi tycker han har kvalitéer som är spännande.

– Han själv har varit väldigt angelägen om att komma hit och det känns bra att vi hittade den här lösningen. Och sen får vi se hur det utspelar sig, avslutar Wesström.