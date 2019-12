Superettan är över sedan en dryg månad. Trots det är redan nästa års spelschema klart - där tufft test väntar nykomlingen Akropolis.



Mjällby och Varberg tog klivet upp till allsvenskan.

BP, Syrianska och Frej får börja om i division 1.

Nya lag 2020 är: Gif Sundsvall, AFC Eskilstuna, Umeå, Ljungskile och Akropolis.

Det sistnämnda laget, nykomling från Ettan Norra, testas ordentligt under inledningen när idel väntade topplag står på menyn.

I övrigt hittar vi ett hett möte i norr i den femte omgången mellan Umeå och Giffarna.



Omgång 1 - 5 april 2020

Ljungskile SK - Norrby IF

Akropolis IF - Degerfors IF

AFC Eskilstuna - Jönköpings Södra

GIF Sundsvall - Västerås SK FK

Trelleborgs FF - Örgryte IS FF

GAIS - Halmstad

Östers IF - Östersund

Umeå FC - Dalkurd

Omgång 2

Västerås SK FK - Trelleborgs FF

Jönköpings Södra IF - Akropolis IF

Dalkurd - AFC Eskilstuna

Halmstad - GIF Sundsvall

Norrby IF - GAIS

Degerfors IF - Umeå FC

Örgryte IS FF - Östers IF

Östersund - Ljungskile SK

Omgång 3

Ljungskile SK - Västerås SK FK

Akropolis IF - Östersund

AFC Eskilstuna - Norrby IF

GIF Sundsvall - Örgryte IS FF

Trelleborgs FF - Halmstad

GAIS - Dalkurd

Östers IF - Degerfors IF

Umeå FC - Jönköpings Södra IF

Omgång 4

AFC Eskilstuna - Degerfors IF

Västerås SK FK - Östers IF

Jönköpings Södra IF - Trelleborgs FF

Dalkurd - Akropolis IF

Halmstad - Ljungskile SK

Norrby IF - GIF Sundsvall

Örgryte IS FF - Umeå FC

Östersund - GAIS

Omgång 5

Ljungskile SK - GAIS

Akropolis IF - AFC Eskilstuna

Halmstad - Jönköpings Södra IF

Degerfors IF - Norrby IF

Örgryte IS FF - Västerås SK FK

Östers IF - Dalkurd

Umeå FC - GIF Sundsvall

Östersund - Trelleborgs FF

Omgång 6

AFC Eskilstuna - Halmstad

GIF Sundsvall - Östersund

Trelleborgs FF - Akropolis IF

Västerås SK FK - Degerfors IF

Jönköpings Södra IF - Östers IF

Dalkurd - Ljungskile SK

GAIS - Umeå FC

Norrby IF - Örgryte IS FF

Omgång 7

Ljungskile SK - Jönköpings Södra IF

Akropolis IF - Halmstad

AFC Eskilstuna - Västerås SK FK

GAIS - Örgryte IS FF

Degerfors IF - Dalkurd

Östers IF - GIF Sundsvall

Umeå FC - Trelleborgs FF

Östersund - Norrby IF

Omgång 8

GIF Sundsvall - AFC Eskilstuna

Trelleborgs FF - Ljungskile SK

Västerås SK FK - Umeå FC

Jönköpings Södra IF - GAIS

Dalkurd - Östersund

Halmstad - Östers IF

Norrby IF - Akropolis IF

Örgryte IS FF - Degerfors IF

Omgång 9

Ljungskile SK - Örgryte IS FF

Akropolis IF - Västerås SK FK

AFC Eskilstuna - Östers IF

GIF Sundsvall - Dalkurd

GAIS - Trelleborgs FF

Norrby IF - Halmstad

Degerfors IF - Jönköpings Södra IF

Umeå FC - Östersund

Omgång 10

Trelleborgs FF - AFC Eskilstuna

Västerås SK FK - GAIS

Jönköpings Södra IF - GIF Sundsvall

Dalkurd - Norrby IF

Halmstad - Umeå FC

Örgryte IS FF - Akropolis IF

Östers IF - Ljungskile SK

Östersund - Degerfors IF

Omgång 11

Ljungskile SK - AFC Eskilstuna

Akropolis IF - GIF Sundsvall

Jönköpings Södra IF - Västerås SK FK

Dalkurd - Örgryte IS FF

Halmstad - Östersund

GAIS - Östers IF

Degerfors IF - Trelleborgs FF

Umeå FC - Norrby IF



Omgång 12

AFC Eskilstuna - Umeå FC

GIF Sundsvall - Ljungskile SK

Trelleborgs FF - Dalkurd

Västerås SK FK - Halmstad

GAIS - Degerfors IF

Norrby IF - Jönköpings Södra IF

Örgryte IS - Östersund

Östers IF - Akropolis IF

Omgång 13: 21 juni 2020

GIF Sundsvall - GAIS

Västerås SK FK - Norrby IF

Jönköpings Södra IF - Dalkurd

Halmstad - Örgryte IS FF

Degerfors IF - Ljungskile SK

Östers IF - Trelleborgs FF

Umeå FC - Akropolis IF

Östersund - AFC Eskilstuna

Omgång 14

Ljungskile SK - Umeå FC

Akropolis IF - GAIS

AFC Eskilstuna - Örgryte IS FF

Trelleborgs FF - GIF Sundsvall

Jönköpings Södra IF - Östersund

Dalkurd - Västerås SK FK

Norrby IF - Östers IF

Degerfors IF - Halmstad

Omgång 15

Ljungskile SK - Akropolis IF

GIF Sundsvall - Degerfors IF

Trelleborgs FF - Norrby IF

Halmstad - Dalkurd

GAIS - AFC Eskilstuna

Örgryte IS FF - Jönköpings Södra IF

Umeå FC - Östers IF

Östersund - Västerås SK FK

Omgång 16

Akropolis IF - Trelleborgs FF

Västerås SK FK - GIF Sundsvall

Jönköpings Södra IF - Örgryte IS FF

Dalkurd - Umeå FC

Halmstad - AFC Eskilstuna

Norrby IF - Ljungskile SK

Degerfors IF - Östersund

Östers IF - GAIS

Omgång 17

Ljungskile SK - Dalkurd

AFC Eskilstuna - Akropolis IF

GIF Sundsvall - Jönköpings Södra IF

Trelleborgs FF - Degerfors IF

GAIS - Norrby IF

Örgryte IS FF - Halmstad

Umeå FC - Västerås SK FK

Östersund - Östers IF

Omgång 18

Ljungskile SK - Trelleborgs FF

Västerås SK FK - AFC Eskilstuna

Jönköpings Södra IF - Umeå FC

Dalkurd - Östers IF

Halmstad – Akropolis IF

Norrby IF - Östersund

Degerfors IF - GAIS

Örgryte IS FF - GIF Sundsvall

Omgång 19

​​​​​​​Akropolis IF - Dalkurd

AFC Eskilstuna - Ljungskile SK

GIF Sundsvall - Norrby IF

Trelleborgs FF - Västerås SK FK

GAIS - Jönköpings Södra IF

Östers IF - Halmstad

Umeå FC - Degerfors IF

Östersund - Örgryte IS FF

Omgång 20

Ljungskile SK - GIF Sundsvall

Dalkurd - Jönköpings Södra IF

Halmstad - Trelleborgs FF

Norrby IF - Umeå FC

Degerfors IF - Västerås SK FK

Örgryte IS FF - GAIS

Östers IF - Athletic Eskilstuna

Östersund - Akropolis IF

Omgång 21

Akropolis IF - Örgryte IS FF

​​​​AFC Eskilstuna – Trelleborgs FF

GIF Sundsvall - Östers IF

Västerås SK FK - Dalkurd

Jönköpings Södra IF - Ljungskile SK

GAIS - Östersund

Norrby IF - Degerfors IF

Umeå FC - Halmstad

Omgång 22

Akropolis IF - Umeå FC

Trelleborgs FF - Jönköpings Södra IF

Västerås SK FK - Ljungskile SK

Dalkurd - Degerfors IF

Halmstads BK - GAIS

Örgryte IS FF - AFC Eskilstuna

Östers IF - Norrby IF

Östersund - GIF Sundsvall

Omgång 23

Ljungskile SK - Östersund

AFC Eskilstuna - GAIS

GIF Sundsvall - Trelleborgs FF

Jönköpings Södra IF - Halmstad

Norrby IF – Dalkurd

Degerfors IF - Akropolis IF

Östers IF - Västerås SK FK

Umeå FC - Örgryte IS FF

Omgång 24

Akropolis IF - Jönköpings Södra IF

​​​​Trelleborgs FF - Östers IF

Västerås SK FK - Örgryte IS FF

Dalkurd - GIF Sundsvall

Halmstad - Norrby IF

GAIS - Ljungskile SK

Degerfors IF - AFC Eskilstuna

Östersund - Umeå FC



Omgång 25

GIF Sundsvall - Akropolis IF

Trelleborgs FF - Östersund

Jönköpings Södra IF - Degerfors IF

Dalkurd - Halmstad

GAIS - Västerås SK FK

Norrby IF - Athletic Eskilstuna

Örgryte IS FF - Ljungskile SK

Östers IF - Umeå FC

Omgång 26

Ljungskile SK - Östers IF

Akropolis IF - Norrby IF

AFC Eskilstuna - Dalkurd

Västerås SK FK - Jönköpings Södra IF

Degerfors IF - GIF Sundsvall

Örgryte IS FF - Trelleborgs FF

Umeå FC - GAIS

Östersund - Halmstad



Omgång 27: 18 oktober 2020

Akropolis IF - Ljungskile SK

Dalkurd - Trelleborgs FF

Halmstad - Degerfors IF

GAIS - GIF Sundsvall

Norrby IF - Västerås SK FK

Östers IF - Örgryte IS FF

Umeå FC - AFC Eskilstuna

Östersund - Jönköpings Södra IF

Omgång 28

Ljungskile SK - Halmstad

AFC Eskilstuna - Östersund

GIF Sundsvall - Umeå FC

Trelleborgs FF - GAIS

Västerås SK FK - Akropolis IF

Jönköpings Södra IF - Norrby IF

Degerfors IF - Östers IF

Örgryte IS - Dalkurd FF

Omgång 29

AFC Eskilstuna - GIF Sundsvall

Halmstads BK - Västerås SK

GAIS - Akropolis IF

Norrby IF - Trelleborgs FF

Degerfors IF - Örgryte IS

Östers IF - Jönköpings Södra

Umeå FC - Ljungskile SK

Östersunds FK - Dalkurd FF

Omgång 30

Ljungskile SK - Degerfors IF

Akropolis IF - Östers IF

GIF Sundsvall - Halmstads BK

Trelleborgs FF - Umeå FC

Västerås SK - Östersunds FK

Jönköpings Södra - AFC Eskilstuna

Dalkurd FF - GAIS

Örgryte IS - Norrby IF