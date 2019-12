Svängig historia i Galicien - Bajens storaffär i centrum

Det var sommaren 2017 som Hammarby sålde Joseph Aidoo till Genk för omkring 15 miljoner kronor - klubbens då största spelarförsäljning.Väl i juli i år gick ghananen vidare till La Liga-klubben Celta Vigo för cirka 80 miljoner kronor. Enligt Expressen fick Bajen ytterligare fyra miljoner i vidareförsäljning.Aidoo har tagit en ordinarie tröja i Galicienklubben och under söndagen hamnade han i centrum. Celta Vigo tog ledningen i 20:e minuten på nick från Rafinha. Dryga tio minuter senare var dock Aidoo klantig och knuffade till en Mallorcaspelare överdrivet tydligt i straffområdet på hörna och domaren Ricardo De Burgos Bengoetxea kunde inte göra annat än att varna 24-åringen och peka på straffpunkten. Salva Sevilla var klinisk från elva meter och satte 1-1.Tidigt i andra halvlek återtog dock Celta Vigo ledningen - och detta också från straffpunkten. Forne Liverpoolstrikern Iago Aspas med målet som dock inte skulle visa sig tillräckligt för tre poäng.Med sju minuter kvar av ordinarie tid prickade nämligen Ante Budmir in 2-2 för ö-laget. 13 247 åskådare på Municipal de Balaidos fick lämna arenan med ett kryss.Celta Vigo ligger precis nedanför nedflyttningsstrecket, på plats 18 - en placering bakom just Mallorca som har en poäng mer än Aidoos gäng.Nästa helg stundar sista omgången innan julledighet. För Mallorcas del blir det hemmamöte mot Sevilla under lördagen medan Celta Vigo dagen därpå gästar Valencialaget Levante.