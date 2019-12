Förstår IFK Göteborg: "Inte glasklart längre"

Mattias Bjärsmyr meddelade tidigare under söndagen för GT att IFK Göteborg inte hört sig för kring en andra comeback för mittbacken. FD:s krönikör Mathias Lühr förstår klubben.

- Har har blivit 33 år gammal och nött en del bänk på sistone. Inte glasklart att ta tillbaka en sådan spelare oavsett hans historia i klubben, säger Lühr.



222 allsvenska matcher, två cupguld och ett SM-guld. Mattias Bjärsmyr har åstadkommit mycket under sina två sejourer i IFK Göteborg. Mittbacken har nu svårt att få speltid i turkiska Gençlerbirliği och ett klubbyte i januari är aktuellt. För GT berättade han dock under söndagen att Blåvitt inte hört sig för - något FD:s krönikör Mathias Lühr inte reagerar på.



- Svårt att veta exakt hur alla tänker här. Bjärsmyr är en blåvit legendar men har också blivit 33 år gammal och nött en del bänk på sistone. Inte glasklart att ta tillbaka en sådan spelare oavsett hans historia i klubben.

Med tanke på att Carl Starfelt försvann i somras, har inte IFK stort behov av att få in en bra mittback?

- Tydligt att Blåvitt vill lyfta upp egna talanger i a-laget och kanske blickar man på något yngre och därmed framtiden. Båda ungdomarna Emil Holm och Rasmus Wikström (som skadade knät illa i somras) kan ses som mittbackar.

Kristopher da Graca kom med på januariturnén och André Calisir är landslagsman för Armenien. Hur bra är detta mittbackspar?

- Bra, men inte topp tre i allsvenskan. De Graca växer och är spännande.

Om du får välja, vore Tom Pettersson eller Bjärsmyr bäst att få in för Blåvitt? Eller har du något annat namn du vill se värvas in på mittbacksposten?

- Både Pettersson och Bjärsmyr är karaktärer man vill ha i en trupp. Nu är Pettersson betydligt yngre (faktiskt) och skulle kunna ses som en startande mittback de kommande fyra, fem åren.

Tror du att IFK lyckas landa något av "deras" stjärnnamn ute i Europa denna vinter/i sommar? Tror du att någon av dessa aldrig kommer att återvända?

- Det blåser nya vindar i Blåvitt och lite framgång kan nog locka tillsammans med hjärta och klubbkultur. Men ju äldre stjärnorna blir desto mindre självklart blir en flytt till Göteborg, det är som sagt en klubb som vill satsa eget men yngre i dag.