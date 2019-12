Öster plockar in anfallare

Öster lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar i superettan.

Öster fortsätter att fylla på truppen. På fredagen kom beskedet att Simon Alexandersson värvas in.

Anfallaren kommer närmast från Dalkurd dit han varit utlånad från Kristiansund - ett namn som tidigare representerat bland annat Brage och AFC Eskilstuna.



- Det känns fantastiskt bra att ha skrivit på för Östers IF. Småland är hemmaplan för mig. Jag har fått ett väldigt bra intryck av klubben hittills och från Denis när vi hade samtalat. Förhoppningsvis ska jag kunna bidra med mål och segrar, säger 27-åringen till klubbens sajt.

Så här säger tränaren Denis Velic om nyförvärvet:

- Med Simon får vi en spelare som har de egenskaperna som vi saknar i truppen idag. En spelare som också har den erfarenheten som jag önskar få in, med spel från både Allsvenskan, Superettan och Norska högstaligan. Förhoppningen är att Simon ska bidra med sitt målskytte och fysiska spel, för att ge oss ytterligare en dimension i spelet.

Kontraktet sträcker sig över två år och Alexandersson ansluter till laget i början av nästa år.