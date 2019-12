Kan försvinna från Djurgården - ''Oroa sig ska man alltid göra''

Fredrik Ulvestad nobbade nyligen amerikanska MLS och Philadelphia Union.

Men faran är inte över.

- Oroa sig ska man alltid göra. Det här är en spelare som har varit starkt bidragande till vårt SM-guld, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

Djurgården slapp till sist intresset från amerikanska Philadelphia. Detta sedan Fredrik Ulvestad själv valt att tacka nej. Men när norrmannen nu går in på sitt slutår på kontraktet och artistskatten tids nog kommer att gå ut så blir det en svår sak att lyckas behålla landslagsmannen. För att det ska kunna ske så blir det inte med mindre att han lär behöva gå med på en lönesänkning.Under alla omständigheter så är det här ett namn som haft en huvudroll i det Djurgården som för en månad tog första SM-guldet på14 år. Det är en 27-åring vars sportsliga värde har gått och blivit toppallsvenskt.Djurgården står nu i en situation att acceptera en försäljning i januari och med det kunna tjäna någorlunda pengar på affären, kontra en mer symbolisk summa om han säljs i sommar med ett halvår kvar på sitt avtal.- Men vi tänker inte i första hand på att sälja. Det behöver vi inte göra. Han ingår i vår plan och är ett viktigt namn för 2020, säger Bosse Andersson och kommer in på det nobbade MLS-budet:- Jag upplever det aldrig som att det var nära där. Vi förde hur som helst aldrig några diskussioner kan jag säga med någon klubb. Och just nu finns det vare sig bud eller några diskussioner med andra klubbar om Fredrik Ulvestad.- Vi har inte inlett några samtal ännu på det viset, i övrigt vill jag inte kommentera sådant som handlar om förhandlingar.- Hans värde för oss är odiskutabelt. Han har spelat samtliga matcher i en klubb som tagit SM-guld. Han är landslagsman. En fantastisk kille, sedan får vi se om det går att behålla honom.