Bajens supertalang med stärkta aktier - "Men vet inte vad som händer"

Det blev en tredjeplats i gruppspelet för Hammarby i Copa Ipiranga, Sydamerikas största U20-turnering för klubblag. River Plate och Gremio delade på gruppsegern - en poäng före Bajen som slutade på sju pinnar. Uruguayanska jätten Nacional blev jumbo med endast en inspelad poäng medan Corinthians skrapade ihop tre pinnar.Bajen reser med andra ord hem från Brasilien på måndag utan att på något sätt behöva skämmas och målvakten Oliver- Det här har varit stort för oss, absolut. Vi har fått mycket positiva vibbar från de andra klubbarna. Eller ah, positiva vibbar från alla möjliga håll egentligen, utbrister 17-åringen för FotbollDirekt.se.- Jag skulle inte säga så utan snarare att vi som lag fått höra från scouter, agenter och klubbar att vi gjort en bra turnering. Generellt sett är det laget som uppmärksammats.- Ja, jag är nöjd. Jag har svarat för en bra turnering. Det har varit jättekul att spela i Brasilien. Lagen vi mötte lirade lite annorlunda än i Sverige. Det var väldigt mycket inlägg och så vilket var kul, säger han och fortsätter:- Det var väldigt varmt när vi spelade, kanske 300 i publiken per match. Som sagt en liten annan typ av fotboll, men en skitbra upplevelse!Hammarby vann öppningsmatchen mot Nacional med 1-0 innan det blev förlust med 3-1 mot finalisten Gremio (möter Vasco da Gama under söndagen). Därefter spelade Bajen 1-1 mot River Plate, argentinarna som sedan skulle ta sig till semifinal. Väl i fjärde och sista matchen vann Hammarby med 4-3 mot Corinthians i en helt galen drabbning. Just detta möte rankar Dovin som det häftigaste som han tar med sig från Sydamerika.- De gjorde både 1-0 och 2-0 tidigt. Vi jobbade oss sedan in i matchen och reducerade. Till den andra halvleken gick vi in med fullt ös, vi visste att vi var tvungna att vinna för att ha chans på avancemang. Vi gjorde 3-2 och 4-2, men blev sedan väldigt trötta. Det var så varmt och vi försvarade oss bara. Corinthians fick in en reducering, men vi höll ut och vann med 4-3. Det var verkligen jättestarkt av oss. När de ledde med 2-0 kunde jag inte se hur vi skulle kunna vända på det hela!- Antingen Gremio eller River Plate. När vi mötte dem kände jag att vi på ett individuellt plan inte var lika bra som dem, men vi stod ändå upp riktigt bra. Vi upplevde det som att inget var omöjligt. Som sagt, vi spelade lika mot River Plate och torskade tyvärr mot Gremio, men jag skulle säga att åtminstone ett av Gremios mål var ordentlig otur. De sköt från distans, styrdes på en av våra backar och gav deras anfallare ett friläge...- Nacional använde sig väldigt mycket av inlägg. Brassarna varierade mer, det var både inlägg, bryta sig igenom och så vidare. Väldigt varierat spel precis som River Plate!- Helt ärligt så förväntade jag mig inte alls det här. Jag trodde inte att det skulle gå så här bra. Jag var skadad i slutet av 2018 och var riktigt taggad på detta året. Jag fick träna med a-laget direkt och har kommit in i det. Jag har åkt på roliga turneringar, fått vara utomlands fyra gånger med laget... Klart det varit grymt!I en tv-intervju med FD inför avresan till Brasilien berättade Dovin att det inte var klart om det blir Hammarby eller lån till samarbetsklubben Frej i division 1 nästa år - och ännu är 17-åringens framtid oviss.- Jag vet fortfarande inte vad som händer, om jag stannar i Hammarby eller lånas ut till Frej. Jag tror det beror lite på om Frej får stanna i superettan, detta om Östersund inte klarar sig kvar som klubb och så, men vi får se - inget är klart!