JUST NU: Rösler lämnar MFF direkt - oense om Malmös framtid

Det har en tid hävdats att tysken köps ut från sin resterande del av kontraktet. Det var Kvällsposten som nyligen gick med dessa uppgifter och nu är det alltså bekräftat att Uwe Röslers tid i Malmö redan är över.



Tysken och Daniel Andersson bekräftar detta på den presskonferens som just nu pågår.

– Detta är i grund och botten mitt beslut. Under våra samtal kom jag, Daniel och styrelsen fram till att det är bäst att gå skilda vägar, säger Rösler bland annat.

– Jag vill först och främst tacka Daniel som rekommenderade mig till styrelsen. Jag tycker han gjorde ett utmärkt val. Jag är oerhört tacksam över att ha fått träna en så historisk och framgångsrik förening som Malmö FF. Tack till hela ledarstaben och alla anställda som har bidragit till våra framgångar de senaste 18 månaderna.

Daniel Andersson kommenterar utvecklingen så här:

– Uwe tog över laget i en tuff period och han lyckades snabbt leda oss ur svackan. Under hans tid har vi haft framgångar i Europa och en stark poängskörd i Allsvenskan. Uwe kom till mig för att diskutera framtiden och under de diskussionerna framkom det att vi inte är överens om vilken väg Malmö FF ska ta framöver. Trots att vi har olika syn på föreningens väg framåt så skiljs vi åt som vänner.

Det är onekligen en känslig utveckling som pågår just nu kring den allsvenska tabelltvåan. Hur den tyske tränarens ledaregenskaper nu än beskrivs - han påstås ju som starkt auktoritär, så har han onekligen gjort stora resultat.

Så sent som under gårdagskvällen så svarade Malmö på nytt för en Europa-bragd och i och med segern borta mot FCK så har nu skåningarna fixat sitt andra raka Europa League-slutspel och det under Röslers ledning. Ett halvt dygn senare så är han nu plötsligt borta

Däremot finns ännu inget nytt tränarnamn på plats.

Någon ny kommer uppenbarligen inte att kliva in under pågående PK och visas upp.

Så snabbt kommer inte det här att gå.

Sportchefen visar också för egen del att detta inte är en process som kommer att vara löst inom 24-48 timmar. Det kommer att ta längre tid än så.

– Vi har ingen ersättare klar än. Det blir förstås en utmaning att ersätta Uwe med tanke på de resultaten han har haft. Processen med att hitta en ny tränare är igång och vi vill naturligtvis ha rekryteringen klar så fort som möjligt.

- Det blir en stressig jul, konstaterar Daniel Andersson och ler.