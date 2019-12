LÜHR - ''Där är han ju helt avgörande för Bajen''

Stefan Billborn tog Hammarby till topp-3 och en Europaplats.

Nu har Bajen förlängt med succétränaren, uppger Expressen.

- Extremt välförtjänt och klokt av Hammarby, anser FotbollDirekts Mathias Lühr.

Det var i januari 2018 som den då assisterande tränaren Stefan Billborn tog över huvudansvaret efter Jakob Michelsen som sparkades.

Med Joachim Björklund vid sin sida så ledde han sedan Bajen till en fjärdeplats.

Men Billborn ville mer och 2019 var man en av tre kandidater i upplösningen av guldracet och till slut en Europaplats.



Nu belönas så 47-åringen med ett förlängt kontrakt, något som Expressen rapporterade.

En som hyllar förlängningen med Billborn är FD:s krönikör Mathias Lühr.

- För att producera resultat på vilken nivå som helst så behöver du skapa en grupp som vill samma sak - och mår bra. Och det kan Billborn, säger Lühr.



Stefan Billborn uppges alltså ha förlängt med Hammarby, dina tankar om det?

- Extremt välförtjänt och klokt av Hammarby. Billborn är en rättfram och utan krusiduller-tränare som dessutom producerar resultat. Stefan Billborn lever för fotbollen, men han ger inte intrycket av att vara beroende av just ett speciellt jobb. Så Bajen gör nog bäst i att förlänga.

Han tog ju över efter Jakob Michelsens 2018, och sågs mer eller mindre som en tillfällig lösning, hade du förväntat dig det här storslagna resultaten med honom vid rodret?

- Absolut. Jag känner Stefan Billborn sedan vi gjorde lumpen ihop i Kungsängen 1992 och det är en fullständigt förträfflig människa. Rolig, generös och klok. Men också extremt driven och påläst. Jag tror fortfarande vi bara ser början på karriären i Bajen.

Vad är det han gjort som dansken inte lyckades med?

- För att producera resultat på vilken nivå som helst så behöver du skapa en grupp som vill samma sak - och mår bra. Billborn är tillgänglig och vardaglig, samtidigt som han hela tiden ligger några steg före i fotbollskunskap.

Det är en tränare att både se upp till och trivas med.

Vad ska han göra för att ta Bajen till nästa nivå?

- Fortsätta på samma spår. Något Bajen behöver jobba på är dock att arbeta fram talanger ur de egna leden, både för ekonomi och sportslig framgång - och när de talangerna dyker upp så måste kunskapen och modet finnas där för det sista steget.

Där är ju Billborn avgörande.

Hammarby ska för första gången på flera år spel i Europa, hur tror du Billborns tränarfilosofi passar sig i det sammanhanget?

- Det återstår att se. Bajen spelar ju en frejdig fotboll, där man gör mycket mål men också släpper in en hel del. Det senare blev bättre under hösten, men just öppna spjäll ska man nog akta sig för när tyngre internationellt motstånd dyker upp.