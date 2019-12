Reportage från New York: Godiskungen och fotbollsfamiljen

Under Manhattan Bridge, långt ner på Manhattan på en fotbollsplan dränkt i decemberkyla och solsken, pågår dagens andra korpmatch.

Varje lördag, året om, de senaste fjorton åren har svensken Selim Adira och hans lagkamrater setts och spelat fotboll.

Med tiden har de vuxit till att bli en stor och varm familj.

Här är berättelsen om och Blatte United – svensklaget i New York.

(Du läser en FD Plus-artikel - gratis till och med midnatt)

NEW YORK.



Selim Adira växte upp i Rosengård och innan han får den uppenbara, och säkerligen uttjatade frågan, svarar han.

– Ja, jag känner Zlatan. Vi är 81:or båda två och även om jag aldrig spelade i samma lag som honom så spelade vi tillsammans på gården.

Malmösonen hade, precis som sin superstjärna till vän, drömmar om att spela fotboll men så blev det inte. Istället jobbade han i nattklubbsvärlden i Malmö och följde sedan som 24-åring sin systers fotspår att flytta till New York. Här fick han jobb på den svenska restaurangen Ulrikas, som drevs av kocken Ulrika Bengtsson.

– Där var alla välkomna, allt ifrån ”business men” till studenter. Och många svenska idrottare som var i stan på matcher. De fick alltid trippla portioner, minns Selim.

Efter tre veckor i staden träffade han svenskarna Omino Gardezi och Keke Kulego.

– Vi började snacka, blattar emellan, haha. Och jag kände Keke sedan tiden i Rosengård, han gick i samma klass som min syster. Omino sade att de var ett gäng som brukade spela fotboll här i New York, och så bjöd de in mig. På den tiden var vi kanske åtta stycken som spelade. Bland annat kocken Marcus Samuelsson.

Gruppen bestämde att de skulle starta ett lag och gå med i en korpliga på Manhattan. De bjöd in personer som alla hade någon koppling till Sverige, och som hamnat i New York genom åren.

– Jag minns att vi funderade på vad vi skulle heta, och så sade Keke; ”Kolla runt er… Vi är Blatte United”, säger Selim.





Första cupsegern, vintern 2005. Laget: Marcus, Jacob, Selim, Mezz, Tilly, Duncan, Lee, Sean, Keke, Kevin, Papi, Omino, Andeas, Pierre. Foto: Blatte United







Den första loggan bestod av ett knogjärn, se förra bilden. Senare ritade lagmedlemmen Duncan Hamilton den här, med ett lejon och texten ”Blatte United” på både svenska och arabiska. Foto: Blatte United

Den enda som inte hade någon koppling till Sverige var målvakten Christian Lopez, även känd som Papi. Men det visste inte Selim då.

– Han hittade på att han bott i Uppsala, ”precis bakom Åhléns” sade han. Ett år senare kom det fram att han hyrt ut sin lägenhet till någon från Uppsala som hade en påse från Åhléns som han sett och lagt på minnet. Han är en sån jiddrare, säger svensken och skakar på huvudet när han tillägger att Papi fortfarande är deras målvakt.

2005 spelade Blatte United sin första seriematch i korpligan Urban Soccer i New York. En liga de vann i debutåret. Säsongerna är inte långa, bara fyra månader, men startar om så fort de tar slut.

– Vi vann hela tiden, vi blev ökända i New York. Men förutom att vi var så bra på plan så blev Blatte United ett jättebra community för oss, inte bara privat utan även för arbete. Många hittade jobb genom varandra och samarbetade med varandra i olika omgångar. Alla hjälpte varandra. Det var mycket mer än bara fotboll.









Selim Adira till vänster

Under sina snart femton år i den pulserande staden har Selim hunnit med flera olika jobb. Han jobbade tillsammans med Marcus Samuelsson på den lyxiga restaurangen Akvavit och med event på både FN och Childhood. Men i början av 2018 öppnade han och kompisarna Robert Persson och Leonard Schaltz en svensk godisbutik i hjärtat av Lower East Side på Manhattan.

– Vi har tagit någonting som är så vardagligt hemma och gjort det till något exklusivt här borta. Och vi vill sprida glädje med någonting som är svenskt, så godis kändes helt rätt.

Butiken heter ”BonBon - A Swedish Candy Co.” och är härligt inredd med mahogny, marmor och mässing. Mycket av inspirationen till butiken är hämtad från ägarnas hemland.

– Vi ville ha ”Sverige” i namnet, för det står för så mycket. När någonting har en ”Swedish”-stämpel så dyker flera saker upp i huvudet på dig. Kvalitet, säkerhet, pålitlighet. Man vet att det är bra grejer, det är inget fusk. Svenska flaggan som hänger utanför butiken har gett oss så mycket business, för folk känner igen den och kopplar den till något positivt, säger Selim och tillägger att i BonBons lokal på Allen Street möts svenskar, andra New York-bor och turister varje dag och förenas över söta, syrliga och salta smaker.



– Samtidigt som vi vill representera Sverige vill vi också anpassa oss till den härliga staden New York. Precis som den lokala delin på hörnet har vi öppet alla dagar, ända fram till midnatt. Vi vill inte vara en butik som har stängt på helgdagar eller kvällar. Vi finns också på alla appar som smidigt levererar till dörren.









På fotbollsplanen under Manhattan Bridge har grabbarna har plockat ihop sina grejer och börjar sakta vandra mot stammisrestaurangen några kvarter bort. Där samlas de efter varje match och tittar på europeisk fotboll, äter och pratar.

– Där sitter vi i flera timmar. Ibland har vi fler åskådare än fotbollsspelare med oss på de där lördagsträffarna efter matcherna för att folk vill komma och hänga och snacka skit, säger Selim.

– När vi spelar så är det livsallvarligt, och så fort vi går från planen så är vi världsmästare på att dricka öl och sitta och tjafsa.

Är den communityn starkare här än vad den är hemma i Sverige? Blir gemenskapen mer påtaglig?

– Jag tycker att den är väldigt annorlunda än hemma. Det är något som är väldigt viktigt här. Det är inte många lördagar man har missat genom alla dessa år, det måste vara något väldigt stort som gör att man måste hoppa över en lördag med Blatte United.

Ja, en korpmatch i Sverige kanske får skippas om man behöver plugga eller gå på ett födelsedagskalas…

– Ja, precis. Det händer inte här. Det spelar ingen roll om du varit ute hela natten, du kommer alltid dit klockan 10-11 dagen efter ändå. Man missar det bara inte, liksom.

Varje lördag de senaste fjorton åren har Blatte United ställt upp med ett lag i stadens korpligor. Men New York är en stad där många inte stannar för evigt, man tillbringar några år i metropolen och sedan flyttar man vidare i livet. Därför har det varit kontinuerlig ruljans i laget genom åren, men stommen med Selim och de andra finns kvar.

– Vi har dessutom haft många vänner från Sverige som hängt med och spelat när de varit här på besök. Vi har haft Malmölegendaren Kara Bajo här, André ”Kleine” Asplund, Jens ”Bättre än Zlatan” Calling, Ilja ”Tandläkaren” Kozarski. Detta är legender i Malmö! Alla bättre än Zlatan på sin tid, och det kan du citera mig på.



Foto: Blatte United



Foto: Blatte United



Foto: Blatte United

Idag är det runt 60-70 personer som har spelat i laget och som nu finns utspridda över världen. Och banden dem emellan är fortfarande starka.

– Så fort någon gifter sig eller så så flyger det in femtio pers från Blatte United-familjen. Och varje år är det alltid något gäng som åker på en resa ihop. Det är så kul.

– Och nu när jag åker någonstans där det bor någon som spelat i Blatte, och som jag kanske inte träffat på åtta år, så är det som om vi träffades så sent som igår. Än idag har du folk som flyttat härifrån och som ringer och säger att de har en kille som vill komma och spela.

Har du något Blatte United-minne som sticker ut från dessa år?

– Jag har väldigt många minnen, många är barnförbjudna. Men en jätterolig historia är när Sebbes (Sebastian Alvarado, före detta BK Häcken-talang, red. anm) kusin var och hälsade på. Kusinen var här med sin tjej, men så var han med och spelade den lördagen. Och då vann vi serien, så vi hyrde en minibuss, drog med oss Sebbes kusin i den och åkte till Atlantic City för att fira.

– Dagen efter när vi står och ska gå på minibussen så kommer Sebbe, utan sin kusin. Vi frågar var han är, och Sebbe tror att han redan är på bussen. Han får panik och springer tillbaka in på hotellet. Där hittar han kusinen som går omkring i lobbyn i sin egen värld och har noll koll. Vi var så nära att lämna honom i Atlantic City.

Ett annat minne är från Adidas Cup, som de vann i New York, precis som de vann allt annat de ställde upp i. I och med segern blev de året därpå inbjudna till Los Angeles för att spela samma cup på den amerikanska västkusten.

– Jag kommer ihåg när vi kom dit, alla var emot oss, vi kom från New York och trodde att vi var bra, tänkte dom och buade. Men när vi kom till semifinal kom alla över till oss och var på vår sida. Och självklart vann vi där också, ler Selim.

Var har ni alla priser? Ni har ingen klubblokal misstänker jag…

– Vi hade dem på Syrup, företaget som Jakob (Daschek) och Omino hade. Men jag tror att de försvunnit nu.

Foto: Blatte United







Adidas Cup i Los Angeles 2012. Foto: Blatte United

Laget har idag några spelare som inte är svenska, men de allra flesta har någon form av svenskkoppling. Selim tror att Blatte United är ett av de äldsta lagen i ligorna, i alla fall som har samma grundstomme sedan starten.

– Ibland har det kommit spelare som säger att, ”men jag är ju inte blatte”. Men här är alla samma. Du är lika mycket blatte som jag, säger Selim och pekar varmt på den blonda och blåögda reportern framför sig.

Han fortsätter:

– Den inställningen är det enda som betyder något, och sport är en sån grej. Det för människor samman. Och New York är så bra också, är du öppen här så träffar du nya människor. Och det är roligare att träffa människor som man kanske inte hade hängt med hemma i Sverige, helt plötsligt är ni bästa vänner här. Nu har vi en ny kille i laget, en målvakt som heter Patrik. Han är cancerforskare, värsta läkaren. Honom hade jag kanske aldrig träffat annars. Det är häftigt.

Man utvecklas och lär sig. I Blatte har det alltid varit en blandning av människor. Vi är väldigt olika, men vi är också väldigt lika. Och den stora passionen vi har är fotbollen. Det bandet blir väldigt starkt. Vi är en familj.

















Vad ser du för framtid för dig här i New York?

– Jag älskar New York och BonBon är så roligt, vi vill bara att det ska växa. Fotboll har alltid varit en del av mitt liv och så länge jag kan gå kommer jag att spela. Självklart vill vi att det ska komma in en yngre generation som kan ta över lite i Blatte United, men det är fortfarande viktigt för oss att ha en svenska bakgrunden på det.

För Blatte United fortsätter eftermiddagen på puben med mat, umgänge och fotboll. Om ett år kanske gruppen runt bordet ser annorlunda ut, nya ansikten, nya bakgrunder och livshistorier. Vissa kanske flyttat vidare i världen, eller tillbaka hem till Sverige. Men det hör till, menar Selim. Och det påverkar inte minnena och gemenskapen från den där fotbollsplanen under Manhattan Bridge.

– Om du frågar många som bott i New York och spelat med oss vad de minns från tiden i staden så är nog Blatte United något av de första de kommer nämna.





SELIMS LISTA - ”BLATTAR SOM BARA MÅSTE NÄMNAS”



Keke Kulego - Rosengård



Omino Gardezi - Fittja

Mezz Woldemariam - Fittja

Christian "Papi" Lopez - Scandals, Queens

Jakob Dashek - STHLM

Sebastian Alvarado - Backarna, Göteborg

Carl Rydin - Göteborg

Mahir Hossein - Rosengård

Robert Persson - Kirseberg, Malmö

Sebastian Siring - Göteborg / Liseberg

Marcus Samuelsson - Göteborg

Josef Bekele - Lindinge ö

Dawit Dikreb - ???

Teddy Goitom - Stockholm / NYC / Cape Town / Marrakesh / Prince of Arabia

Adel Kouba - "Djursholm"

Henning Blombäck - Någon av skärgårdsöarna

Andreas Lindberg - Malmö

Oskar "Mohammed" Tilly -Swede in Trinidad & Tobago

Pierre Byman - Sweden / Hawaii

Duncan Hamilton - Liverpool

Stefan Dimitrov - Bulgaria

Christoffer "Omar" - Norra Sverige där det e väldigt kallt

Arman Nijadiyan - Någonstans långt utanför Uppsala

Kevin Kulego - Rosengård

Alexander Kuznetsov - Växjö

Luciano "Lulle" Magrini - Stureplan

Sean Murphy - Irland

Paul "Skippy" Vlacho - Aussie

Filip Wolfe - King Versace - STHLM