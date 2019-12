Mjällbyanfallare på sjukhus efter allvarligt operationsbakslag

I början av november opererades Mjällbys anfallare Erik Pärsson för en korsbandsskada. Det verkade först som om operationen gått bra men för ett par veckor sedan visade det sig att han fått en infektion och nu ligger han på sjukhus i Malmö.

- Det har varit fruktansvärt, säger Erik Pärsson till Kristianstadsbladet.

Pärsson kom till Mjällby under sommaren efter en kort sejour som utlandsproffs för OFI Kreta. Han gjorde mål direkt i debuten för Mjällby och noterades för sju matcher från start plus tre inhopp.

Han öste in mål i söderettan för Landskrona och även för Falkenberg i superettan och nu är tanken att han ska ta nästa kliv upp i allsvenskan med Mjällby.

I oktober skadade han dock korsbandet och i början av november blev det en operation.

- Jag kände mig febrig i knäet och det hade liksom spridit sig i hela kroppen. Jag satt på akuten i åtta timmar, men de trodde inte att det var en infektion, säger Erik Pärsson till Kristianstadsbladet.

Han blev hemskickad men problemen försvann inte - tvärtom. De blev snarare värre.

- I lördags åkte jag in och då tömde de knäet på vätska. I måndags var jag tillbaka och då blev det operation, de gick in och tog bort infektionen och rensade upp lite.

Pärsson har haft maximal otur. Det är ytterst ovanligt att det blir en infektion efter en korsbandsoperation.

- Det är en väldigt, väldigt liten risk… 0,5 procent säger de, att man ska få en infektion i såret, men det var precis vad jag fick.



Och istället för rehabilitering och satsning mot nästa säsong får Pärsson avvakta och stanna på sjukhuset tills vidare. Han får inte stödja på benet.

- Det kan bli operation igen om infektionen inte försvinner, säger Erik Pärsson.