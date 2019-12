Toivonen hintar om återkomst - "Dags att söka oss närmare hemåt"

Ola Toivonen lämnade allsvenskan och Malmö FF 2008. Då 33-åringen sitter på ett utgående kontrakt med australiensiska Melbourne Victory har ryktet om en återkomst i himmelsblått tagit fart.

Det har gått snart 12 år sedan Ola Toivonen lämnade svensk fotboll.

Därefter har anfallaren betat av PSV Eindhoven, Rennes, Sunderland och Toulouse.

Just nu befinner sig 33-åringen i australiensiska ligan där han huserar i Melbourne Victory.

Kontrakt går snart ut och nu hintar Toivonen hintar om en återkomst till Sverige.

– Jag har fått se väldigt mycket av världen och barnen börjar bli gamla. Vi känner väl att det är dags att söka oss närmare hemåt och mest sannolikt är väl då Sverige, säger Toivonen till Karlskoga Tidning.

Senare under tisdagen pratade Fotbollskanalen med MFF:s sportchef Daniel Andersson om Toivonen.

– I egenskap av sportchef har jag väl inga kommentarer, men det är klart att jag och Ola har känt varandra ett tag så vi har lite kontakt via sms, säger Andersson till Fotbollskanalen.



Toivonen gjorde under sin tid i MFF 51 matcher och noterades för 17 fullträffar.