Klart: Djurgården spelar cupmatch i bandyarenan

2 mars möts Sandvikens IF och Djurgården i svenska cupens gruppspel. Matchen kommer att spelas inomhus i Göransson Arena, där det till vardags under vinterhalvåret spelas bandy.

- Vi ser ett tillfälle att göra cupmatchen mot svenska mästarna Djurgårdens IF till en riktig folkfest och vi har som målsättning att fylla arenan, säger Sandvikens IFs klubbchef Anders Eriksson i ett pressmeddelande.

Normalt brukas det alltså spelas bandy i Göransson Arena och de gånger det har spelats inomhusfotboll i arenan tidigare har parkettgolv varit underlaget. Men spel på parkettgolv kommer det inte att bli i cupmatchen. Det kommer däremot mellan 1 mars - 17 april att läggas in en konstgräsmatta i arenan som tar nästan 4000 åskådare.

Sandvikens AIK kan samtidigt vara kvar i bandyns slutspel vid den tidpunkten men genom ett samarbete mellan Sandviken-klubbarna blir det ändå möjligt att arrangera båda matcherna, då Sandvikens AIK kommer att spela bandy på utomhusarenan.

- Huvudnumret med fotbollscupmatchen och bandykvartsfinalen blir ett event i nationell klass. Det kommer att skapa stor uppmärksamhet och fortsätta sätta Sandviken på kartan och ytterligare stärka Göransson Arena som en stor eventarena, säger Fredrik Granting, VD för Göransson Arena.