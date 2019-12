Jagas av IFK Norrköping och Sirius - "Jätteaktuell"

AFC Eskilstuna var ett av lagen som trillade ur allsvenskan.

Trots att säsongen nyss tog slut har flera tongivande spelare redan försvunnit.

Nu ser även Samuel Nnamani att vara förlorad för Eskilstunalaget.

– Nästan säker på att han kommer att bli såld inom kort, säger AFC:s ordförande Alex Ryssholm till Fotbollskanalen.

Efter 1-0-förlusten borta mot Falkenberg i sista matchen stod det klart att AFC åkte ur allsvenskan.

Det har medfört ett stort tapp av viktiga spelare. Nästa att lämna skutan ser ut att bli Samuel Nnamani.

Den 24-årige anfallaren kom till AFC 2018 och smällde samma år in 12 kassar i superettan.

Nigerianen följde med upp i allsvenskan och var lagets vassaste målskytt under året med sina sju fullträffar.

Nu ser som sagt Nnamani ut att vara ett minne blott för AFC.

Enligt Fotbollskanalen har IFK Norrköping lagt ett bud på strikern. Men vad sajten uppger ska även Sirius ha ställt in siktet på spelaren.

AFC:s ordförande Alex Ryssholm medger att intresse finns från flera håll även om han inte vill bekräfta vilka klubbar det handlar om.

– Jag vet att det finns intresse från flera håll, både från allsvenska lag och utomlands. Jag kan bekräfta att det finns ett stort intresse för honom. Jag är nästan säker på att han kommer att bli såld inom kort. Jag vill inte nämna någon klubb eller liknande, men han är jätteaktuell, förklarar AFC:s ordförande till Fotbollskanalen.

Vidare fortsätter Ryssholm att berätta om det ekonomiska läget i klubben som gör att man måste sälja anfallaren.– Jag tror att det är svårt att behålla honom eftersom att han gjorde så bra ifrån sig. Två utländska klubbar har ringt och frågat om hans karaktär och grejer, inte det sportsliga och jag har bekräftat att det är en fantastisk kille, inte bara på planen, även utanför planen. Det är jätteviktigt. Sedan behöver klubben helt enkelt få in pengar. Vi har inte råd att behålla honom. Vi måste sälja för att klara det ekonomiskt.