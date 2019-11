AVSLÖJAR: Premier League-klubb vill ha HIF:s jättetalang

Det var en säsong med mycket upp och ned för Helsingborgs IF.

Till slut säkrades det allsvenska kontraktet och klubben bygger nu en föryngrad trupp som ska passa Olof Mellbergs preferenser. En rad äldre spelare har lämnat för att ge plats åt nya spelare som nyförvärven Joseph Ceesay från Djurgården och kongolesen Ravy Tsouka från Västerås SK. Men också för klubbens unga talanger.

En spelare som fick stort genomslag i år var 17-årige Armin Gigovic. Innermittfältaren fick debutera under Henrik Larssons ledning och fick än större förtroende av Olof Mellberg under hösten. Den förre Landskronaspelaren landade till slut på 14 spelade matcher, varav tio från start, och belönades under sommaren med sitt första A-lagskontrakt.

Men frågan är om HIF lyckas behålla honom länge till. FD kan avslöja att en rad utländska klubbar har honom på sin önskelista och har visat ett intresse för Gigovic. Bland dessa finns Premier League-klubben Wolverhampton, CSKA Moskva och en klubb i franska Ligue 1. När FD når Gigovic tar han uppgifterna med ro.

– Det känns kul att höra. Men jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Det är inget jag lägger fokus på utan jag har en bra dialog med HIF. Jag ser fram emot 2020 med Olof och den nya ledarstaben, säger han till FotbollDirekt.se.

Dejan Kulusevski flyttade i unga år till Italien och gör stor succé. Är du inte sugen på att göra som honom?

– Alltså, jag tar det som det kommer. Nu känner jag att jag får stort förtroende av HIF. Mitt fokus är att utvecklas ännu mer nästa säsong. Jag vill göra prestera ännu bättre i allsvenskan och se vad det leder till. Det andra kommer när det kommer, det gäller att ta steg för steg, och till en början vill jag göra fler poäng.

Talangen har ett kontrakt med HIF som sträcker sig över 2021 men berättar att det finns en dialog om nytt kontrakt.

– Vi har en bra dialog och det har funnits diskussioner om att skriva ett nytt kontrakt. Så det känns bra att HIF visar förtroende för mig, avslutar han.