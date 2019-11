Publikligan som Djurgården slår Bajens fans i - reser mest av alla

Djurgården stod inte bara som segrare i den allsvenska tabellen. Dif toppade även listan över antalet fans på bortamatcher. FotbollDirekt har här en lista på vilka allsvenska fans som reser mest.

Djurgården blev svenska mästare. På publiksidan var man däremot chanslösa mot Hammarby som på nytt tog hem publikligan. Däremot finns det nu en publikkategori där djurgårdens fans faktiskt luggar Bajens.

Det man ska ha i åtanke gällande denna uträkning är att antalet supportrar som räknas in för bortalaget är de som haft platser på den officiellt tilldelade bortasektionen. Alltså inte de på långsidan eller motsvarande.

FotbollDirekt har tagit fram denna statistik som baseras på uppgifter från Svenska Fotbollförbundets delegatrapporter.



I den visar sig bland annat att totalt så stöttade 25 000 Djurgården på bortaplan under 2019, detta alltså enligt SvFF:s delegatrapport.

Det betyder ett snitt på över 1 600 Djurgårdare sett över 15 bortamatcher.

Med detta är Djurgården etta.



Tvåa är Hammarby. De grönvita är ju också kända för sitt stora bortafölje.

Säsongen 2019 var man strax under 24 000 till antalet. Snittet landade på 1 591.



På tredjeplats hittar vi AIK. Gnaget mäktade med över 23 000 bortasupportrar och snittade på 1 545 personer.

Störst följe utanför Stockholm hade resan till Örebro. Matchen på Behrn Arena lockade 2 800. Detta gör att vi kan konstatera att samtliga Stockholmslag toppar listan.

Malmö FF slutade fyra.

Totalt sett var det nära 8 000 färre än vad Djurgården hade sammanlagt under säsongen. Det innebär att snittet var 500 personer färre per bortamatch jämfört med listettan.



IFK Göteborg noterades under säsongen för 12 811 åskådare på de allsvenska arenorna.En siffra som är nere på hälften jämfört med Stockholmsklubbarna. Det samma gäller snittet där man landade på 854 per match.

HELA LISTAN på samtliga lag från säsongen 2019 (totalt och snitt)



Djurgården

24 909 - 1 661

Hammarby

23 864 - 1 591

AIK

23 168 - 1 545

Malmö FF

17 182 - 1 145

IFK Göteborg

12 811 - 854

IFK Norrköping

4 494 - 300

Helsingborgs IF

4 464 - 298

Östersunds FK

2 424 - 162

IK Sirius

2 316 - 154

IF Elfsborg

2 083 - 139

Örebro SK

2 018 - 135

Gif Sundsvall

1 608 - 107

Kalmar FF

1 547 - 103

BK Häcken

1 208 - 81

Falkenbergs FF

902 - 60

AFC Eskilstuna

199 - 13