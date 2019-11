Orden som han vill ska summera allt

Det bjöds på ett magiskt tifo i “Mackans” ära. Men kvällen hade bara börjat där och då skulle det visa sig när vi togs med på en berg- och dalbana. Med ett slut där huvudpersonen själv fick sista ordet.

– Vi kan summera de här sex åren med den här kvällen, den blev väl helt okej, sa Markus Rosenberg till Kanal 9 efter matchen.

När MFF-kaptenen vandrade ut på Stadions matta den här novemberkvällen var det för 370:e gången iklädd MFF:s a-lagströja.Matchens första halva var, bortsett ledningsmålet som föll redan efter en minut, knappast något att skriva hem om sett med MFF-ögon.Den andra hade desto mer att rapportera om.Först och främst kom skåningarna ut med en helt ny energi.Att kvitteringsmålet var signerat Rosenberg gjorde inte atmosfären sämre, om man säger så. Erdal Rakip kunde senare sätta 3-2.När sedan Dynamos lagkapten klantigt nog slog bort bollen vid en MFF-frispark och därmed fick sitt andra gula såg det ljust ut för de himmelsblå.Men trots en man mer så hade ukrainarna mer att ge. Drygt tio minuter efter utvisningen chockade Dynamo-anfallaren Verbic hemmapubliken när han satte 3-3.

Många hade nog ställt in sig på ett kryss när klockan tickade upp mot minut 96.

Men från ingenstans lyckades Malmö hitta in med bollen i boxen och vem var där om inte Rosenberg som stötte in 4-3 i matchens sista skälvande minut, fullständig eufori.

– Jag hade missat ett jätteläge innan, så jag var inte säker på att sätta den. Den kärlek jag får här, den ger jag tillbaka, förklarade han för Kanal 9 och fortsatte:



– Det var känslosamt innan matchen, men jag tyckte jag hittade hyggligt fokus ändå.

Sedan innan var det bestämt att “Mackan” skulle hyllas med en “tredje halvlek” efter slutsignal.

Oj, vilken avslutning som den 37-årige anfallaren skulle mötas av.

På storbildsskärmen hyllades han av ett pärlband med tidigare lagkamrater, tränare och vänner.

Janne Andersson, Jonas Olsson, Åge Hareide, Pontus Jansson, Magnus Eriksson och Martin Dahlin för att nämna några.

Det som drog ner mest applåder var nog ändå videon där Johan Dahlin och Behrang Safari hyllade ikonen med en låt.

Han hann även med att besvara supportrarnas kärlek när han drog igång “Ponne skriv på, skriv på, skriv på” varpå den store MFF-supportern Pontus Jansson kom och mötte honom med ett leende.

Rosenbergs ögon tårades när hans familj kom in på planen och när barnen kom springande brast det för stjärnan.

– Herregud, vad säger man en dag som denna. Det finns väl inte ord för att beskriva den kärlek jag har fått. Klubben har format mig till den jag är idag. Det är få förunnat att få växa in i Malmö FF. De sista sex åren är helt obeskrivliga, sa Rosenberg i Kanal 9:s sändning och fortsatte:



– Vi kan summera de här sex åren med den här kvällen, den blev väl helt okej. Fortsätt ställa höga krav, för det är det som gör att vi är där vi är.