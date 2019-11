Vilken saga - Rosenberg avgjorde i sista stund

Ingen regissör hade kunnat skriva ett bättre manus. Det var nog känslan de flesta hade när domaren blåste av matchen på Stadion i Malmö. En match där Malmö FF besegrade Dynamo Kiev med 4-3 efter mål av Rosenberg i den 96:e minuten

✔ SE FD:S DOKUMENTÄR OM MARKUS ROSENBERG! Matchen var Markus Rosenbergs sista på hemmaplan och den fick han avsluta på bästa tänkbara sätt. I den 96:e minuten sköt 37-åringen 4-3. Vilket också blev slutresultatet.

Matchen svängde dock fram och tillbaka.

Sammanfattningsvis kan man säga att alla som bevittnade matchen fick se en galen tillställning med det perfekta slutet för "Mackan". Startelvorna

MALMÖ FF: Dahlin - Nielsen, Bengtsson, Safari - Larsson, Bachirou, Innocent, Traustason, Rieks - Rosenberg, Berget. DYNAMO KIEV: Busjtjan - Kedziora, Shabanov, Kádár, Mykolenko - Bujalskij, Sydorchuk, Shepelev - Tsyhankov, Besedin, Verbic. Så var dagens liverapport på FD från Malmö FF - Dynamo Kiev



1 MIN: Ett fantastiskt tifo i en enda stor hyllning till Markus Rosenberg. Nu är det avspark. Dynamo Kiev i helvitt mot ett Malmö i mörkblått.

Hörna MFF.

Vilken start för hemmalaget. 1-0 redan efter en minut. Rasmus Bengtsson kan skicka in ledningen i öppen bur.



5 MIN: En galen start på matchen. Strax efter kvitteringen sätter ukrainarna en enorm press och kommer till ett superläge men skottet blockas ut till hörna. Svagt avslut från Kiev-spelaren. Hörnan resulterar inte i någon farlighet.

Den mer eller mindre galna inledningen på matchen fortsätter.Dynamo farliga i sina attacker. Skottläge utanför boxen - skottet helt okej men det går en bit utanför Dahlins högra stolpe.Malmö med nästa attack. Det resulterar i hörna. Nu eldar publiken på som man gjorde innan 1-0-målet. Hörnan slarvig men efteråt kan Traustason sno åt sig bollen men skottet rakt i famnen på Busjtjan, Kiev-målvakten.Kvarten spelad. Lasse Nielsen lägger inga fingrar emellan när han går in hårt och domaren låter spelet fortgå.Spelet böljar som ni märker fram och tillbaka. Senast Dynamo med nytt jätteläge. Verbic ytterst nära att sätta kvitteringen.1-1. Dynamo Kiev kvitterar. Det lämnas stora ytor och Johan Dahlin är chanslös i målet när Mykolenko placerar in bollen. Det hängde lite i luften. Men det där försvarsarbetet från hemmalaget var inte alls bra. Uwe Rösler såg inte nöjd ut. Kort efter tilldelas bortalagets Shepelev matchens första gula.Varning för Shabanov i bortalaget. Frispark på offensiv planhalva för hemmalaget men den rensas enkelt bort av vitklädda försvarare. Tempot har sjunkit rejält. Dynamo klart tillfreds med ett kryss.Bachirou tas bryskt av Shepelev. Bonke Innocent är skogstokig på Shepelev som redan har en varning. Domaren tar ett snack med mittfältaren, men inget mer än så.Dynamo är giftiga. Bollinnehavet är fortsatt de vitkläddas och Malmö får jaga och jaga. Det är inte alls samma frenesi hos MFF som man är vana att se dom ha i sin hemmaborg. Blekt. Uwe Rösler lär ta ett snack i paus. Det är känslan.Matchens tredje varning. Återigen är det en Kiev-spelare som drabbas.I anfallet efter kan Verbic vända spelet och tycker sig rivas ner. Men ingen straff.Kort därpå åter jätteluckor i MFF-försvaret och Dynamo Kiev sätter 1-2. Totalt håglöst i backlinje. Tsygankov är målskytten.Vad händer i Malmö. Dynamo nära 3-1. Men skottet tätt utanför.Från en frenesi och total energi från alla håll och kanter har MFF tappat det.Dynamo gör det förvisso bra men man får inte slarva så i försvaret, det straffar sig och det fick Malmö lära sig i den här första halvleken som nu är över.Malmö gör ett byte i halvtid. Bonke innocent tackar för sig. Erdal Rakip ersätter.Malmö får frispark i farligt läge. Vem dyker upp i boxen om inte Markus Rosenberg. Vilt jubel utbryter.Det där målet tände hemmapubliken. "MARKUS" - "ROSENBERG" ekar det på ett Stadion i extas. Malmö startade likt första minuterna i den första halvleken. Riktigt vassa aktioner från både Berget och Rosenberg. Malmö får dock passa sig för ukrainarna som är giftiga när de ställer om.Malmö får så klart energi av målet. Men att det är Rosenberg som gör det ger ju publiken den där extra laddningen att fortsätta ösa på från läktaren.Inbytte Erdal Rakip, inhopparen gör 3-2. Malmö har vänt. Vilken grej. Det här är ett helt annat MFF än det vi fick se i den första. Wow.MFF går på ett rus nu. Vart kom det här ifrån. Ja, ni märker att det är svängigt värre i den här bataljen. Som sagt Rakip nätar ju. Mittfältaren har fått sparsamt med speltid under året, men får alltså ge sitt MFF ledningen. Fingertoppskänsla från Rösler, det måste vi ge tysken.Oj, oj, oj. Det där är tufft för Dynamo Kiev som får syna det röda kortet efter att Sydorchuk fått sitt andra gula kort. Han får alltså detta efter att ha slagit bort bollen. Malmö får alltså spela 11 mot 10.Dynamo med en man mindre måste ju fortsätta anfalla för att nå en kvittering. Det skapar ytor för MFF. Nu hörna, som inte leder någon vart.Verbic delar ut en armbåge. Anfallaren har redan ett gult och borde nog ha fått rött där. Men domaren lär nog inte vilja ta ytterligare en varning. Men ingen åtgärd från domaren.Tyvärr har domaren tappat matchen. Spelarna blir ju frustrerade och vet varken ut eller in med den där knepiga nivån på domsluten.Dynamo har trots en man mindre lyckats kvittera. Verbic sätter 3-3.Eric Larsson kliver av. Molins kommer in.MFF ser ändå skärrade ut. Trots en man mer så låter man Dynamo styra och ställa. MFF tillbaka i det ängsliga läget man var i under den första halvleken.Hemmalaget lyckas dock skaka fram en hörna. Bra gjort av Rosenberg.Dynamo Kiev nöjda med resultatet. MFF försöker gå framåt men den där sista skärpan i avsluten finns inte där. Dock måste man säga att matchen levererat spelmässigt. Många målchanser och flera läckra fullträffar. Bra underhållningsvärde.Det blir sex minuters tilläggstid. Chanser i båda riktningar nu. Oj, oj, oj. Det såg ut att vara straff för Malmö men vid närmare reprisbilder så får man säga att det där inte är straff. Trots allt.Matchen ser ut att sluta oavgjort. Men då kliver han fram. MARKUS ROSENBERG, i den 96:e minuten. Wow. 4-3 Malmö. Detta är en saga med "Mackan" i huvudrollen.Malmö vinner. 4-3 slutar matchen. Herregud vilken avslutning.