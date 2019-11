Talangerna belönas med a-lagskontrakt

Hannes Sveijer och Joakim Persson har under säsongen funnits med i a-lagstruppen vid flera tillfällen. Under torsdagen bekräftade Sirius via sin hemsida att de båda 17-åringarna nu erbjuds a-lagskontrakt.

– Det är följden av en riktigt bra verksamhet i akademin, säger sportchef Ola Andersson till Sirius hemsida.



Redan i våras gjorde talangerna sin första a-lags träning med Sirius därefter har de duon funnits med i a-lagstruppen i allsvenskan vid flera tillfällen.

Idag skrev de på ett a-lagskontrakt med uppsalalaget. Avtalen sträcker sig över tre år.

Målvakten Hannes Sveijer har under sina fem år i Sirius vandrat vägen från akademin till a-lag.

– Hannes har tränat med oss på regelbunden basis egentligen hela året, och har tagit steg under säsongen. Vi tror att han har en stor potential, även om han inte kommer att stå 30 matcher nästa år vill vill ha honom med som en av tre målvakter i a-laget, han hör hemma i den miljön, säger sportchef Ola Andersson till Sirius hemsida.

Joakim Persson har varit i laget sedan 2018. Han har snabbt gått från U17 och U19 och nu alltså tagit steget till a-laget. Persson fick redan säsongen som var chansen att känna på allsvenskt spel i den avslutande matchen mot Kalmar.

– Jocke fick vara med och träna med a-laget från sommaren egentligen och har en spets som man alltid vill ha i en forward med sin snabbhet och förmåga att ta sig till målchanser. Det vill vi se hur det ser ut i en a-lagsmiljö, även om han har lite kvar innan han är en färdig a-lagsspelare, säger sportchefen.

Tidigare i höstas belönades mittfältaren Isak Bråholm med ett treårigt a-lagskontrakt i blåsvart.