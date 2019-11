Stödet för Zlatan - inte bara hatad i Malmö

Under onsdagen vandaliserades Zlatan-statyn. Det var toalettringar, påsar över huvudet, klotter och rasistiska budskap. Men på torsdagen rapporterade Aftonbladet att statyn var fylld - av hjärtan.

Zlatan presenterades under onsdagen som delägare i Hammarby Fotboll.

Ett beslut som skakade om hela fotbollssverige och dessutom rörde upp starka känslor på flera håll men allra främst hos MFF-supportrarna. Det yttrade sig inte minst på den staty av stjärnan som sedan i oktober står bara ett stenkast från Malmö FF:s arena.



En toalettring kastades runt armen, huvudet täcktes av en plastpåse och i närheten av statyn hade någon skrivit “cigani dö ”. “Cigani” som på flera slaviska språk betyder ”zigenare ”.

Även Zlatans bostad i Stockholm vandaliserades. Bland annat hade någon hällt ut surströmming och sprayat ordet “Judas” på dörren.





Attackerna ledde till att såväl bostaden som statyn sattes under bevakning. En bevakning som under nu avtagit. Statyn har istället sanerats och under torsdagens syntes pappershjärtan upptejpade på statyn.