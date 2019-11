EKWALL med betyg - "Markus Rosenberg - Räcker så"

MALMÖ. Fotbollssagor som tar slut, hur ofta slutar de lyckligt? Skulle någon ens kunna skriva en sådan som den om Markus Rosenberg och bli tagen på allvar?

Det blev ännu en fantastisk Europakväll i Malmö.

Men det blev framförallt ett slutkapitel i sagan om en malmöpåg med djupa Malmö FF-rötter som var magisk utöver någonting annat som sagts, skrivits och upplevts.



Malmö FF besegrade Dynamo Kiev i en match som var helt avgörande för MFF:s existens i Europa League. På förhand var det inte som vilken match som helst: den sista på hemmaplan för Markus Rosenberg.

Men det blev tamejfan mycket mer än så.

Tidig MFF-ledning och sen fullständig Dynamo-dominans i första halvlek gav ukrainarna en 2-1-ledning i paus, som kunde varit betydligt större.

Sen kom Malmö FF ut som ett nytt lag.

Rosenberg tryckte in 2-2 på patenterat högerskott, inhopparen Erdal Rakip sprang loss och gjorde 3-2.

Kiev fick sen sin lagkapten, Serhiy Sydorchuk, utvisad och vad hände då?

Jo, Dynamo tog sig samman, MFF började avvakta och en mördande kantfrispark hittade in via touch till 3-3.

Och på övertid: Jo Inge Berget fick en öppning på högerkanten, drog in bollen i straffområdet.

Där inne fanns Markus Rosenberg för sista gången på sin hemmaarena.

Och petade självklart in segermålet inför ett Stadion som kokade över i glädje.

Det slutet, på den sagan, i det kapitlet, i den här staden.

Här är mina spelarbetyg:

Johan Dahlin - 3

Gjorde ett par högklassiga räddningar i första halvlek. Chanslös på målen när försvaret överspelats.

***

Lasse Nielsen - 1

Hade det jobbigt. Problem med tajming i både duell- som passningsspel. Överbelastades av Dynamo, av tydlig anledning.

Rasmus Bengtsson - 2

Vann som alltid kamperna man mot man. Men hade också det slitsamt med spelet bakom honom, där Dynamo hittade ytor. Påpassligt mål efter hörnvariant.

Behrang Safari - 2

Hade hygglig kontroll i defensiven på vänsterkanten och fick också utrymme att göra någon enstaka framstöt.

***

Eric Larsson (79) - 2

Blandade och gav i bollbehandling, Fick agera väldigt mycket mera högerback i första halvlek än han hade önskat när han fick prioritera bevakning på Benjamin Verbic. Klart bättre i andra, som alla andra i MFF.

Fouad Bachirou - 2

Trummade på i outröttlig europamode. Inte hundraprocentig i bollbehandling, men så oerhört nyttig för att hålla ihop ett lag när det blåser snålt.

Bonke Innocent (46) - 2

Såg oväntat bekväm ut med bollen. Men hade också problem i positionsspelet och är inte spelartypen som vänder målmässiga underlägen.

Arnor Traustason - 3

Liksom många andra i hemmalaget kom han inte riktigt rätt första 45 min. Därefter som en isländsk vulkan och tog initiativ som banade väg.

Sören Rieks - 4

Strålande. Hade klart övertag på sin kant och var många gånger MFF:s givna anfallshot. Fantastisk frispelning till Rakips 3-2.

***

Markus Rosenberg - 5

Räcker så.

Jo Inge Berget - 3

Nicktouchade snyggt till 1-0. Tog oändliga löpningar, rätt många utan bollkontakt. Fin i presspelet. Bra när han fick ta kanten i jakt avgörande mål.

Avbytare:

Dusan Melicharek (mv)

Jonas Knudsen

Marcus Antonsson

Guillermo Molins. (79) - spelade för kort tid för betyg

Felix Beijmo

Romain Gall

Erdal Rakip (46) - 4

Smått sensationellt inhopp efter väldigt knapp speltid under året. Drev fram bollen på egen hand. Hittade lösningar. Utsökt i läget som gav 3-2.