92,2 procents chans - detta krävs

Bara vid tre tillfällen sedan i våras har Johan Dahlin släppt in fler än ett mål i en tävlingsmatch. Det är Sydsvenskan som synat MFF-keeperns smått otroliga facit.

– Det är min bästa säsong, säger han till tidningen.



I den andra omgången av årets allsvenska släppte Dahlin in tre mål för sitt MFF (förlust med 3-1 borta mot Gif Sundsvall). Sedan dess har de himmelsblå, med Dahlin i kassen, inte släppt in mer än ett mål vid fler än tre tävlingsmatcher, om man räknar bort dubbelmötet med Chelsea i Europa League-åttondelen tidigare i år.

“Om Johan Dahlin håller nollan mot Dynamo Kiev lever hoppet om avancemang för Malmö FF i Europa League in i sista matchen mot FC Köpenhamn.

Om MFF gör ett mål på ukrainarna, är chansen 92,2 procent till fortsatt möjlighet för avancemang.”, skriver Sydsvenskan.

Dahlin har målsättning klar inför kvällen och medger att han har en fantastisk säsong i ryggen.

– Jag går in i varje match och vill ha tre poäng. Speciellt här hemma på stadion, säger 33-åringen och fortsätter:

– Det är min bästa säsong. Jag har återkommit till att det handlar om positionsspelet. Det blev bättre redan i fjol, men nu sitter det i ryggraden. Jag behöver inte tänka, utan står rätt hela tiden.

Så här säger målvaktstränaren Jonnie Fedel:

– Med all respekt för Kristoffer Nordfeldt och Karl-Johan Johnsson så tycker jag verkligen att Johan ska konkurrera med Robin Olsen. Han är lätt bland de tre bästa i Sverige. Det är ett under att han inte är med i en landslagstrupp Sett året har varit utöver det vanliga, outstanding, han är så lugn och stabil och har inte gjort ett avgörande fel på hela säsongen.

Men själv tonar Dahlin ner snacket kring landslaget.

– Jag har inte lagt så stor vikt på det. Förmodar att de tar ut de som de tycker är bäst. Jag har fullt fokus på Malmö och det har jag gjort rätt i.

Ikväll tar sig Malmö an Dynamo Kiev på Stadion.

Mötet i Kiev slutade 1-0 till ukrainarna. Detta efter ett sent mål.

– Vi hade önskat att vi hade haft lite mer boll i den matchen. Som mot Lugano borta. Här hemma på stadion blir det en annan match. Vi ska kunna ha vårt eget spel och styra matchen.

Kvällens drabbning blir extra speciell då lagkapten Markus Rosenberg gör sitt sista framträdande i MFF-tröjan på hemmaplan.

– Det kan nog påverka oss – men i så fall i positiv bemärkelse. Det kommer att vara bra ös. En fantastisk människa gör sin sista hemmamatch. Om det inte ger energi, vet jag inte vad som ska ge det. Jag ser det som en ynnest att få vara med. Det kommer att lyfta mig och de andra, det kommer att höras på läktarna och bli jobbigare för Dynamo, säger han till Sydsvenskan och fortsätter:

– Det är inte bara på planen han gjort avtryck. Jag är jätteglad att jag fått lära känna honom utanför planen också. Han är den i särklass bästa kaptenen jag haft. Han går alltid i bräschen när det går emot. Det handlar om hur han för sig och får alla att dra åt samma håll. Han har en aura som ingen annan har. Jag ryser när jag tänker på att det är slut, förklarar Johan Dahlin för Sydsvenskan.

Allsvenskan 2019, (insläppta mål och antal matcher)

0 mål: 15, 5 (matcher) *

1 mål: 11

2 mål: 1

3 mål: 1

Snitt: 0,56 insläppta

* Dahlin klev av i halvtid borta mot Östersund på grund av skada. Matchen slutade 0-0.

Europa League 2019/20

0 mål: 5

1 mål: 4

2 mål: 1

Snitt: 0,5 insläppta